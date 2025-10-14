رمان آخرین نبردهای ژنرال که مبارزات ملا مصطفی بارزانی را روایت میکند به زبان عربی منتشر شد
اربیل (کوردستان٢٤) – یک نوسینده کورد رمانی درباره زندگی و مبارزات ملا مصطفی بارزانی، به زبان عربی منتشر کرد و امروز در مراسمی در مجلس نمایندگان عراق آن را معرفی کرد.
جان دوست، رمان نویس کورد از غرب کوردستان، امروز سهشنبه ۱۴ اکتبر، به کوردستان۲۴ گفت: چند ماه پیش رمان (آخر معارک الجنرال/ آخرین نبردهای ژنرال) در بیروت، پایتخت لبنان چاپ شد و امروز در مجلس نمایندگان عراق به طور رسمی معرفی شد و شرکتکنندگان از آن به گرمی استقبال کردند.
او گفت: رمان، مبارزات مردم کورد در جنوب کوردستان را روایت میکند. همزمان زندگی و مبارزات ملا مصطفی بارزانی بخش اصلی رمان را تشکیل میدهد.
این رمان نویس کورد، افزود: رمان، با واپسین روزهای زندگی مصطفی بارزانی در بیمارستان آغاز میشود و مرحله به مرحله با بازگویی خاطراتش، مبارزات ۱۰۰ ساله گذشته و خواست مردم کورد برای استقلال و دفاع از حقوق مشروع خود را روایت میکند.
او گفت که رمان سریعتر از کتاب تاریخی خوانده میشود، به همین دلیل لازم دانسته است که خاطرات و حوادث تاریخی را در چارچوب رمان روایت کند.
جان دوست گفت رمان را به زبان عربی نوشته است و قصد داشته که خوانندگان عرب را با مبارزات مردم کورد آشنا کند، زیرا احساس کرده که در این زمینه خلائی وجود دارد و میخواهد رمان او به همه کشورهای عربی منتشر شود و به دست خوانندگان عرب برسد.
جان دوست اهل شهر کوبانی در غرب کوردستان است. او در سال ۱۹۶۵ به دنیا آمده و کتابهایش را به گویش کوردی کرمانجی و زبان عربی مینویسد.
ب.ن