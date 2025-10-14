حدود ۹ هزار نفر در اقلیم کوردستان برای اولین بار رأی میدهند
در اقلیم کوردستان، حدود ۹ هزار نفر که امسال برای اولین بار به سن ۱۸ سالگی رسیدهاند، واجد شرایط رأیدهی هستند که بیشتر آنها را دختران تشکیل میدهند
در اقلیم کوردستان، حدود ۸ هزار و ۸۹۸ نفر برای اولین بار واجد شرایط رأیدهی شدهاند. این افراد که امسال به سن ۱۸ سالگی رسیدهاند، حق شرکت در انتخابات را دارند.
بر اساس آمار، بیشترین تعداد ثبتنامکنندگان در این گروه سنی را دختران تشکیل میدهند. مراکز آموزشی و خانوادهها باید راهنماییهای ویژهای برای مشارکت آگاهانه این افراد در فرآیند انتخابات ارائه دهند.
آموزش و آگاهیبخشی به رأیدهندگان جدید
سارا ایوب، یکی از دانشآموزان ۱۸ ساله در سال آخر دبیرستان بیری، به همراه همکلاسیهای دختر خود، با دقت به توضیحات معلمشان دربارهی مشارکت و نقش آنها و همسنوسالانشان در انتخابات گوش میدهد. معلم بخشی از درس خود را به آگاهیبخشی به این دختران اختصاص داده است که برای اولین بار حق رأی دارند.
سارا ایوب در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: "امسال بسیار خوشحالم که میتوانم در انتخابات شرکت کنم. پیش از این، وقتی خانوادهام برای رأیدادن میرفتند، من ناراحت بودم که حق رأی ندارم، اما امسال این حق را دارم که برای انتخاب فردی شایسته در جایگاهی مناسب که از حقوق کوردها در پارلمان عراق دفاع کند، رأی بدهم."
نقش پررنگتر زنان در انتخابات
با آغاز تبلیغات انتخاباتی که خیابانها و کوچهها را فراگرفته است، افراد ۱۸ سالهای که برای اولین بار حق رأی دارند، نگاه متفاوتی به این فرآیند دارند. در این دوره، زنان در مقایسه با سالهای گذشته نقش فعالتری ایفا خواهند کرد. برخی از این دختران بر این باورند که باید از نامزدهای زن حمایت بیشتری کنند تا آرای آنها افزایش یابد.
ژیان آزاد، یکی از شهروندان، میگوید: "لازم است کسانی که به سن ۱۸ سالگی رسیدهاند، خودشان رأی بدهند و تنها به دلیل تعلقات شخصی رأی ندهند، بلکه به کسانی رأی بدهند که توانایی و شایستگی لازم برای آن جایگاه را دارند." او همچنین تأکید کرد که زنان باید از زنان دیگر حمایت کنند تا آنها بتوانند مطالبات حقوقی خود را پیگیری کنند.
آمار جدید رأیدهندگان
بر اساس آخرین آمار، ۸ هزار و ۸۹۸ جوان که به سن ۱۸ سالگی رسیدهاند و نامشان در سیستم بیومتریک ثبت شده است، امسال واجد شرایط رأیدهی هستند. بیشترین تعداد این افراد در محدوده اربیل با ۳ هزار و ۵۵۰ نفر ثبت شدهاند که اکثر آنها را دختران تشکیل میدهند.