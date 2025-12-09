دوازدهمین جشنوارهی بینالمللی فیلم دهوک آغاز شد
محور اصلی: خشکسالی و تغییرات اقلیمی؛ اسپانیا، میهمان افتخاری
دوازدهمین جشنوارهی بینالمللی فیلم دهوک امروز، سهشنبه، ١٨ آذر ۱۴۰۴ (۹ دسامبر ۲۰۲۵) آغاز به کار کرد و به مدت هشت ادامه خواهد داشت.
این رویداد سینمایی با هدف ایجاد پلی میان تولیدات سینمای کوردی و فیلمسازی جهانی و همچنین ترویج تبادل فرهنگی برگزار میشود.
آمادگیها و مشارکتها
حسین عارف، مسئول رسانهای جشنواره، به خبرگزاریها اعلام کرده است که کلیهی مقدمات برای برگزاری این دوره از جشنواره تکمیل شده و بیش از ۱۰۰ جوان داوطلب در اجرای این رویداد مشارکت دارند. انتظار میرود دهها سینماگر و هنرمند بینالمللی نیز در این جشنواره حضور یابند که این امر به پیشرفت سینما و معرفی شهر دهوک به جهانیان کمک شایانی خواهد کرد. برگزارکنندگان جشنواره همچنین در حال گفتوگو برای دعوت از یک هنرپیشهی برجستهی عرب به عنوان میهمان ویژه هستند، اگرچه تصمیم نهایی هنوز اعلام نشده است.
نمایش فیلمها و موضوع اصلی
در این دوره از جشنواره، ۱۱۰ فیلم داخلی و خارجی که از میان بیش از ۸۰۰ اثر ارسالی انتخاب شدهاند، به نمایش درخواهند آمد. موضوع اصلی جشنواره «خشکسالی و تغییرات اقلیمی» اعلام شده است. این محوریت به دلیل اهمیت آن به عنوان یک بحران جهانی فوری که همهی جوامع را تحت تاثیر قرار میدهد و نیاز به راهحلهای جهانی دارد، انتخاب شده است. سازماندهندگان باور دارند که سینما قدرت منحصربهفردی برای افزایش آگاهی در مورد پیامدهای این تغییرات در سطح جامعه و دولتها دارد و میتواند اقدامی حیاتی را در این زمینه تحریک کند.
کشور میهمان و مکانهای برگزاری
اسپانیا به عنوان کشور میهمان افتخاری امسال، با ۱۳ فیلم در جشنواره شرکت میکند. هشت مکان اصلی در مرکز شهر دهوک برای نمایش فیلمها و برگزاری پنلهای تخصصی در نظر گرفته شده است. جشنوارهی بینالمللی فیلم دهوک به یاد ییلماز گونی، فیلمساز برجستهی برندهی نخل طلای کن در سال ۱۹۸۲، تاسیس شده است.