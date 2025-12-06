نمایشگاه نقاشی هنرمندان زن در شنو (اشنویە) جلوهای از هویت کوردستان
برپایی نخستین نمایشگاه گروهی زنان نقاش در شهر اشنویه
روز پنجشنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، نمایشگاه نقاشیای با شرکت ۲۵ هنرمند زن در شهر شنوی کوردستان شرقی افتتاح شد. این رویداد هنری با استقبال گستردهی هنردوستان و مردم این شهر روبرو شده است.
هنرمندان شرکتکننده در این نمایشگاه اظهار امیدواری کردند که این گام، سرآغازی برای پیشرفت بیشتر هنرهای مختلف از جمله موسیقی، بازیگری، نقاشی و عکاسی در منطقه باشد. آنان همچنین از والدین درخواست کردند تا فرزندان خود را به سوی هنر تشویق کنند. این نمایشگاه به مدت سه روز دایر خواهد بود و هنرمندان از عموم مردم برای بازدید دعوت کردهاند.
سُمیه درواژ، مربی و هنرمند، به شبکهی «کوردستان ۲۴» گفت که این نمایشگاه حاصل دو سال تلاش و پشتکار گروه دختران این شهر است. در این نمایشگاه، ۱۹۵ اثر هنری که با قلم سیاه کار شدهاند، به نمایش گذاشته شده است. سرگل مورادی، هنرجوی نقاشی با بیش از ۶ سال سابقه در این زمینه، نیز اظهار داشت که این نخستین نمایشگاه گروهی است که او و همکارانش پس از تلاشهای فراوان موفق به برپایی آن شدهاند. وی افزود که استقبال گرم مردم هنردوست شنۆ از آثار آنان، بسیار دلگرمکننده است.
تنوع موضوعی در تابلوهای به نمایش گذاشته شده چشمگیر است و به ویژه تصاویر شخصیتهای برجسته، هنرمندان و شاعران گلی کورد به وفور دیده میشود. این انتخاب موضوعی، نشاندهندهی علاقهی جوانان این شهر و کوردستان شرقی به تاریخ و هویت کوردستان است. هنرمندان ابراز خوشبینی کردهاند که هنر در حال حاضر نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته و از خانوادهها خواستهاند که فرزندان خود را به یادگیری هنر تشویق کنند.