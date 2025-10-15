استقبال پرزیدنت بارزانی از هیئت بلندپایه شورای ملی کورد در سوریه

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی بر ضرورت اتحاد نیروهای کورد در سوریه تاکید کرد.

امروز چهارشنبه ۱۵ اکتبر، بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از یک هیئت بلندپایه شورای ملی کورد در سوریه استقبال کرد.

در بیانیه آمده است که در این دیدار درباره اوضاع سیاسی منطقه و آخرین تحولات سوریه تبادل نظر شد.

بر پایه بیانیه در این دیدار پرزیدنت بارزانی ضمن اشاره به وضعیت کوردها در سوریه بر ضرورت اتحاد نیروهای کورد در آن کشور تاکید کرد. همچنین خواستار آن شد که نیروهای کورد با تقویت بیشتر اصول صلح اجتماعی و سازگاری، با اعراب و جوامع دیگر سوریه تعامل کنند.

ب.ن