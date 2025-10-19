بیش از ۵ هزار نفر با ۸۰۰ تا ۹۰۰ بادبادک از شهرهای مختلف کوردستان در بیست و پنجمین جشنواره پرواز بادبادک‌ها در بوکان شرکت کردند

5 ساعت پیش

بیست و پنجمین جشنواره پرواز بادبادک در شهر بوکان برگزار شد. در این جشنواره سالانه، بیش از ۵ هزار نفر با ۸۰۰ تا ۹۰۰ بادبادک از شهرهای مختلف کوردستان شرکت می‌کنند. کمیته‌ای از شرکت‌کنندگان برای داوری بادبادک‌ها تشکیل شده است که نحوه طراحی و نقاشی روی بادبادک و همچنین سطح پرواز آن را ارزیابی کرده و بهترین‌ها را مورد تقدیر قرار می‌دهند.

آرش ناصری، مدیر این جشنواره، در این باره به کوردستان۲۴ گفت: «در این جشنواره، ما چندین داور داریم که وظیفه آن‌ها تعیین سطح پرواز بادبادک‌ها و مدت زمان ماندگاری آن‌ها در آسمان است. همچنین، تصاویر و نقش‌های روی بادبادک‌ها نیز برای ارزیابی و تصمیم‌گیری داوران از اهمیت بالایی برخوردارند. در پایان جشنواره نیز به برندگان جوایزی اهدا می‌شود.»

مشارکت گسترده و چشم‌انداز جهانی

به گفته مدیران جشنواره، مشارکت و حمایت مستمر مردم باعث شده است که این رویداد در سطح ایران به ثبت برسد و پیش‌بینی می‌شود سال آینده به سطح جهانی ارتقا یابد. برگزاری این جشنواره، علاوه بر ایجاد فضایی شاد برای شرکت‌کنندگان، جوانان را به فعالیت و نمایش هنرهای خود تشویق می‌کند. شرکت‌کنندگان نیز معتقدند که این جشنواره آن‌ها را از فضای شبکه‌های اجتماعی دور می‌کند.

رحمان خضریان، یکی از شرکت‌کنندگان در جشنواره، اظهار داشت: «امروز به اینجا آمده‌ایم، فضای بسیار خوبی دارد و مانند یک جشن است. نزدیک به چهار ساعت است که اینجا هستیم. آنچه بسیار مهم است، دوری از دنیای شبکه‌های اجتماعی است. بعدازظهر بسیار خوشی را با خانواده‌ام سپری کردیم.»

موقعیت مکانی و اهمیت فرهنگی بوکان

این مراسم بر فراز کوه ناله‌شکینه، با ارتفاع ۱ هزار و ۵۶۵ متر از سطح دریا، در شرق شهر بوکان برگزار شد. مدیران جشنواره دلیل انتخاب این مکان را ارتفاع و شهرت کوه عنوان کردند. شهر بوکان به عنوان شهر فرهنگ، هنر و فعالیت‌های مدنی شناخته می‌شود.