افتتاح بزرگراه گومهسپان-سماقولی در اقلیم کوردستان
پروژهی ۲۲ کیلومتری بزرگراه گومهسپان-سماقولی با هزینهی ۲۱۰ میلیارد دینار و با استانداردهای بینالمللی، اربیل را به ادارهی مستقل راپرین و سلیمانیه متصل میکند
امروز یکشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر ۱۴۰۴)، بزرگراه دوطرفه گومهسپان-سماقولی در اقلیم کوردستان به بهرهبرداری میرسد. این بزرگراه با طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ متر برای هر مسیر، شامل دو خط عبور و مرور است.
هزینهی این پروژه نزدیک به ۲۱۰ میلیارد دینار برآورد شده و توسط نیروی کار داخلی اجرا شده است.
آغاز پروژه و اهمیت راهبردی آن
مراسم کلنگزنی پروژهی بزرگراه دوطرفه گومهسپان-سماقولی در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۵ مهر ۱۴۰۳) توسط مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، برگزار شد.
در مراسم کلنگزنی، مسرور بارزانی اظهار داشت که این جاده اربیل را به ادارهی مستقل راپرین و همچنین اربیل را به سلیمانیه متصل خواهد کرد.
نخستوزیر همچنین اشاره کرد که ایجاد یک شبکهی جادهای در این منطقه، تمامی مناطق زیبا و خوش آب و هوای اطراف را به یکدیگر پیوند میدهد. این بزرگراه دوطرفه که در اطراف سد گومهسپان میچرخد، به شکلی بسیار زیبا و مدرن ساخته شده است تا مردم بتوانند هم در اطراف دریاچه تردد کنند و هم از مکانهایی که در آینده در این منطقه ساخته خواهند شد، بازدید نمایند.
جزئیات پروژه و مشخصات فنی
این پروژهی ۲۲ کیلومتری با استانداردهای بالا ساخته شده است؛ هر مسیر ۱۰ متر عرض و دو خط عبور و مرور دارد. هزینهی کلی پروژه حدود ۲۱۰ میلیارد دینار بوده و توسط شرکتهای داخلی اجرا شده است.
در چارچوب این پروژه، تعدادی سازهی مهندسی مهم از جمله شش زیرگذر، سه روگذر، ۷۰ آبگذر جعبهای، و همچنین دیوارهای حائل، نردهها و تمامی علائم راهنمایی و رانندگی بر اساس استانداردهای بینالمللی نصب شدهاند.
این جاده در سه لایه آسفالت شده و نزدیک به ۳۰۰ هزار تن آسفالت برای آن به کار رفته است. لایهی نهایی آسفالت حاوی مواد پلیمری است که دوام و مقاومت جاده را تضمین میکند.
همچنین در این پروژه، ۶۰۰ دستگاه ماشینآلات مختلف و ۲۰۰۰ کارمند و کارگر بومی مشارکت داشتهاند که نقش مهمی در ایجاد فرصتهای شغلی و توسعهی توانمندیهای نیروی کار داخلی ایفا کرده است.
یکی دیگر از ویژگیهای این جاده، عبور آن از کنار سد گومهسپان است که در آینده به یکی از مناطق گردشگری مهم اقلیم کوردستان تبدیل خواهد شد و منافع زیادی برای رونق بخش گردشگری به همراه خواهد داشت.
تأکید بر کیفیت و استانداردهای بینالمللی
روز شنبه، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴)، امید خوشناو، استاندار اربیل، اعلام کرد که بزرگراه دوطرفه گومهسپان-سماقولی به دستور و توصیهی مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، با بهترین کیفیت و استانداردهای بالای جادهسازی و توسط کارگران بومی و شرکت هیمن گروپ ساخته شده و قرار است به روی رانندگان و شهروندان گشوده شود.
پیش از اعلام ساخت این پروژه توسط دولت اقلیم کوردستان، جادهی موجود یکطرفه و باریک بود و علاوه بر چاله و موانع، به دلیل بارندگی و بالا آمدن آب سماقولی مسدود میشد. اما اکنون این مسیر به یک جادهی دوطرفه با استانداردهای بینالمللی تبدیل شده و تمامی معیارهای ترافیکی، ازدحام و فشار بر جاده در نظر گرفته شده است.