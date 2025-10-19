تصادف مرگبار در جاده سقز-بانه؛ ۵ کشته برجای گذاشت

در پی برخورد یک دستگاه کامیون و یک خودروی سواری در گردنه‌ی خان، پنج نفر جان خود را از دست دادند

3 ساعت پیش

بامداد امروز، در پی یک حادثه‌ی رانندگی شدید در جاده‌ی بین سقز و بانه، پنج شهروند جان خود را از دست دادند.

سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی، مدیر پلیس راه استان سنندج، روز یکشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر ۱۴۰۴)، به خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: «در پی برخورد یک دستگاه کامیون و یک خودروی سواری در جاده‌ی اصلی سقز-بانه، در گردنه‌ی خان، پنج شهروند جان باختند.»

عبدالملکی افزود که راننده‌ی کامیون کنترل خود را از دست داده و این امر منجر به وقوع تصادف شده است. تیم‌های امدادی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر پلیس راه استان سنندج از رانندگان خواست تا با فرا رسیدن فصل بارندگی و سرما، احتیاط بیشتری به خرج دهند، سرعت مجاز را رعایت کنند و به آمادگی فنی خودروهای خود از جمله لاستیک، ترمز و زنجیر چرخ توجه کافی داشته باشند تا جان خود و دیگر شهروندان را به خطر نیندازند.