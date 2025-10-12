ترامپ میگوید آمریکا میخواهد به چین کمک کند نه اینکه آسیب برساند
اربیل (کوردستان٢٤) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز یکشنبه ۱۲ اکتبر با لحنی آشتیجویانه گفت که ایالات متحده میخواهد به چین کمک کند، نه اینکه به آن آسیب برساند. این چند روز پس از تهدید به وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی اضافی بر دومین اقتصاد بزرگ جهان.
اظهارات ترامپ در روز جمعه و همچنین تهدید او برای لغو دیدار با شی جین پینگ در اواخر این ماه، سهام وال استریت را به محدوده منفی کشاند، زیرا معاملهگران نگران شعلهور شدن دوباره جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن بودند.
ترامپ در پست روز یکشنبه خود در شبکه اجتماعی تروث گفت:«ایالات متحده میخواهد به چین کمک کند، نه اینکه به آن آسیب برساند» و افزود که «رئیس جمهور محترم شی جین پینگ،رکود اقتصادی را برای کشورش نمیخواهد.»
ترامپ روز جمعه اعلام کرد که از اول نوامبر در پاسخ به آنچه که او محدودیتهای جدید «فوقالعاده تهاجمی» صادرات چین بر صنعت عناصر نادر خاکی نامید، عوارض اضافی را اعمال خواهد کرد.
پکن، در مقابل، واشنگتن را به رفتار ناعادلانه متهم کرد و وزارت بازرگانی این کشور روز یکشنبه تهدید تعرفهای ترامپ را «نمونه بارز استانداردهای دوگانه» خواند.
این وزارتخانه اعلام کرد که واشنگتن از ماه سپتامبر اقدامات اقتصادی علیه پکن را تشدید کرده است.
این وزارتخانه در بیانیهای آنلاین اعلام کرد:«تهدید به اعمال تعرفههای بالا در هر نوبت، رویکرد درستی برای تعامل با چین نیست.»
کالاهای چینی در حال حاضر با تعرفههای 30 درصدی ایالات متحده تحت تعرفههایی که ترامپ اعمال کرده است، مواجه هستند و پکن را به کمک در تجارت فنتانیل و همچنین شیوههای تجاری ناعادلانه متهم میکنند.
تعرفههای تلافیجویانه چین در حال حاضر 10 درصد است.
عناصر خاکی کمیاب از نکات اصلی مذاکرات تجاری اخیر بین دو ابرقدرت بودهاند.
آنها برای تولید همه چیز از تلفنهای هوشمند و خودروهای برقی گرفته تا سختافزارهای نظامی و فناوری انرژی تجدیدپذیر بسیار مهم هستند، اما تقریبا بهطور انحصاری توسط چین تولید و پردازش میشوند.
ایافپی/ب.ن