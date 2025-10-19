خالد خوشناو: جادهی کسنزان-گومهسپان به زودی افتتاح میشود
رئیس شرکتهای هیمن گروپ در مراسم افتتاح پروژهی راهسازی گومهسپان-سماقولی، از تکمیل پیش از موعد این پروژه خبر داد و وعدهی گشایش جادهای دیگر را در آیندهی نزدیک داد.
خالد خوشناو، رئیس شرکتهای هیمن گروپ، در مراسم افتتاح پروژهی راهسازی گومهسپان-سماقولی اعلام کرد که این پروژهی بزرگ پیش از موعد مقرر به اتمام رسیده است. وی با ابراز خرسندی از این دستاورد، به اهمیت و دشواریهای اجرای آن اشاره کرد.
خوشناو افزود: «این پروژه به دلیل عبور مسیر از منطقهای کوهستانی، یکی از پروژههای سخت و پرهزینهی راهسازی محسوب میشد، اما با تلاش و همت کارکنان و کارگران هیمن گروپ، با موفقیت به اجرا درآمد.»
گومهسپان، قطب جدید گردشگری و افتتاح جادهی کسنزان
رئیس شرکتهای هیمن گروپ در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: «از امروز، درهی گومهسپان به یک منطقهی گردشگری مهم برای مردم کوردستان و عراق به طور عام و ساکنان اربیل به طور خاص تبدیل خواهد شد.» وی همچنین از برنامهی افتتاح جادهی کسنزان-گومهسپان در آیندهی نزدیک خبر داد.
قدردانی از دولت اقلیم کوردستان
خالد خوشناو در پایان اظهاراتش، از مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، به خاطر اعتماد بزرگی که به این شرکت کرده است، قدردانی کرد. او ابراز امیدواری کرد که هیمن گروپ بتواند در سطح این اعتماد، خدمات بیشتری به مردم کوردستان ارائه دهد.