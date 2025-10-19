مسرور بارزانی، جادهی راهبردی سماقولی-گومهسپان را افتتاح کرد
نخستوزیر برای چندمین بار بر توسعه و لزوم حفظ محیطزیست کوردستان تأکید کرد
در مراسم افتتاح جادهی دو باندهی سماقولی-گومهسپان، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، این پروژه را گامی در جهت توسعهی اقتصادی و گردشگری و کاهش حوادث رانندگی دانست و بر لزوم برخورد قانونی با آلودهکنندگان محیطزیست تأکید کرد.
متن کامل سخنرانی نخستوزیر در مراسم افتتاح جادهی "سماقولی- گومەسپان:
به نام خداوند بزرگ و مهربان
به حضار محترم و عزیز، بسیار بسیار خوش آمدید میگویم و از حضورتان سپاسگزارم.
این موفقیت را به مردم کوردستان، شما عزیزان و خودمان تبریک میگویم. این دستاورد بزرگ و این پروژهی بینظیر، بدون شک خدمت بزرگی به مردم کوردستان خواهد کرد.
از شرکت «هیمن» و جناب کاک خالد تشکر میکنم که بار دیگر ثابت کردند دلسوز این ملت هستند و این پروژه را به بهترین شکل و در زمانی بسیار کوتاه به انجام رساندند. از آن مهندسان و تمام کسانی که در شرکت هیمن با دلسوزی شبانهروز برای این پروژه تلاش کردند و امروز شاهد به ثمر نشستن آن هستیم، سپاسگزارم.
حدود یک سال پیش، ما وعده دادیم که این پروژه را به سرانجام خواهیم رساند و امروز اینجا هستیم تا بگوییم که وعدهی دیگری را نیز به انجام رساندیم.
علیرغم تمام بحرانها و مشکلاتی که برای اقلیم کوردستان ایجاد میشود، و با وجود تمام چالشها و موانعی که بر سر راه اقتصاد و پیشرفت کوردستان قرار داده شد، ما امروز در برابر مردم کوردستان و تمام جهان ایستادهایم تا بگوییم اگر ارادهای قوی و میهنپرستان دلسوز وجود داشته باشد، هیچچیز محال نیست. این دستاورد، حاصل رنج، مبارزه و دلسوزی فرزندان این سرزمین است که امروز شاهد آن هستید. بار دیگر از گروه هیمن تشکر میکنم و به همهی مردم کوردستان تبریک میگویم. امیدوارم این پروژه در خدمت تمام شهروندان اقلیم کوردستان قرار گیرد؛ چه آنهایی که از این مسیر برای رفتوآمد استفاده میکنند و چه آنهایی که با هدف گردشگری به این منطقه سفر میکنند.
این جادهی دو بانده، بخشی از یک پروژهی بزرگتر است که از شهر اربیل آغاز میشود. اما این بخش که امروز ما در آن حضور داریم، جادهی دو باندهی سماقولی-گومهسپان است که از کنار سد گومهسپان عبور میکند. این پروژه، اتصال استان اربیل به استان سلیمانیه و ادارهی مستقل راپَرین را تسهیل کرده و موجب آسانی در رفتوآمد برای مردم این مناطق خواهد شد. از سوی دیگر، این جاده به کاهش حوادث رانندگی کمک میکند، بهویژه با توجه به استانداردهای بالایی که در ساخت آن رعایت شده است. ما شاهد هستیم که در سراسر اقلیم کوردستان، پس از آغاز نهضت ساخت راهها و جادهها، آمار حوادث رانندگی به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
من از همهی خواهران و برادران عزیزم و تمام شهروندان گرامی درخواست میکنم که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. دستورالعملهایی که از سوی وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان و پلیس راهور صادر میشود، همگی برای حفظ سلامت شهروندان است. هم برای خودتان و هم برای دیگران، تلاش کنید با رعایت این مقررات، هم خود و هم دیگران را محافظت کنید.
درخواست دیگری از همهی خواهران و برادران بزرگوارم دارم. کوردستان سرزمینی زیباست و پروژههایی از این دست، بدون شک بر زیبایی آن میافزایند. اما بخش بزرگی از وظیفهی حفظ این زیبایی و پاکیزگی بر عهدهی خود ماست. من بارها از همهی خواهران و برادران عزیزم درخواست کردهام که از محیطزیست محافظت کنند و پاکیزگی این سرزمین را پاس بدارند. کوردستان خانهی بزرگ همهی ماست و این وظیفهی ماست که از این خانه محافظت کرده و آن را زیبا نگاه داریم. علیرغم تمام این درخواستها، متأسفانه هنوز شاهد هستیم که برخی افراد غیرمسئول، به حفظ محیطزیست اهمیتی نمیدهند. امیدوارم بار دیگر این درخواست را بپذیرید و از محیطزیست محافظت کنید. به نهادهای ذیربط در دولت اقلیم کوردستان نیز دستور میدهم که اقدامات لازم را در برابر هر کسی که به خاک، محیطزیست و سرزمین ما بیاحترامی میکند، به کار گیرند. دیگر نباید در برابر کسانی که محیطزیست را آلوده میکنند چشمپوشی کرد و این افراد باید با قانون و مجازات روبرو شوند.
امیدوارم هیچکس ناچار به رویارویی با قانون و مجازات به دلیل آلوده کردن محیطزیست نشود و همگان با احساس مسئولیت رفتار کنند. اما اگر خداینکرده کسانی باشند که به سرزمین خودشان احترام نگذارند، ما نیز بدون شک ناچار خواهیم بود اقدامات قانونی جدیتری را اتخاذ کنیم.
این پروژه، بخشی از یک طرح بزرگتر است. یک طرح جامع دقیق تدوین شده تا این منطقه به یک مقصد گردشگری مهم تبدیل شود که هم مردم اربیل و هم تمام مردم کوردستان از آن بهرهمند شوند. آرزوی ما این است که تمام کوردستان به مکانی تبدیل شود که هم شهروندان کوردستان و هم بازدیدکنندگانی که از عراق، منطقه و یا خارج از کشور به اینجا میآیند، از آن سود ببرند. امیدواریم این مناطق زیبای گردشگری اقلیم کوردستان به گونهای توسعه یابند که هم بازدیدکنندگان از آنها بهرهمند شوند و هم مردم این مناطق بتوانند از طریق صنعت گردشگری و شکوفایی اقتصادی، از آن سودمند گردند.
برنامههای بسیاری برای توسعهی بخش گردشگری در این منطقه و مناطق دیگر داریم. چندین پروژهی دیگر نیز در دست اجراست که انشاءالله آنها نیز در آیندهای نزدیک به اتمام خواهند رسید و همگی در خدمت مردم عزیز کوردستان قرار خواهند گرفت.
من بار دیگر از شما تشکر میکنم و باور کنید بسیار بسیار خوشحالم که میبینم چنین پروژههایی یکی پس از دیگری به اتمام میرسند. انشاءالله کوردستان ما روزبهروز آبادتر خواهد شد. همواره تندرست و سلامت باشید. از حضورتان بسیار سپاسگزارم.