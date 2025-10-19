چهارمین نشست شورای همکاری اتحادیهی اروپا با هیئتهای اقلیم کوردستان و عراق در لوکزامبورگ
این نشست با هدف تقویت روابط در حوزههای مهاجرت، دموکراسی، حقوق بشر، اقتصاد و انرژی برگزار میشود
امروز، شورای همکاری اتحادیهی اروپا چهارمین نشست خود را با هیئتهایی از دولت اقلیم کوردستان و عراق در لوکزامبورگ برگزار میکند. این گردهمایی با هدف تقویت روابط میان اقلیم کوردستان و عراق با اتحادیه اروپا در زمینههای مهاجرت، دموکراسی، حقوق بشر، اقتصاد و انرژی صورت میگیرد.
دلاور آژگهیی، نمایندهی دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا، به کوردستان۲۴ اعلام کرد که هیئت اقلیم کوردستان به ریاست سفین دزهیی، مسئول ادارهی روابط اقلیم، و هیئت عراقی به ریاست فواد حسین، وزیر امور خارجهی عراق، در این نشست حضور خواهند داشت. هیئت اتحادیه اروپا نیز به ریاست ماریا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، در این جلسه شرکت میکند.
نمایندهی دولت اقلیم کوردستان افزود که این نشست ساعت ۱۸:۰۰ به وقت کوردستان آغاز خواهد شد.
تاریخچهی روابط میان اتحادیه اروپا و اقلیم کوردستان و عراق به اوایل سال ۲۰۰۵ بازمیگردد، زمانی که اتحادیه اروپا دفاتر خود را در اربیل و بغداد افتتاح کرد. از سال ۲۰۲۲، شورای همکاری اتحادیه اروپا سالانه هیئتهایی از اقلیم کوردستان و عراق را دعوت میکند و نشست امروز چهارمین دور از این گردهماییهاست که در لوکزامبورگ برگزار میشود.