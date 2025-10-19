بررسی روابط دوجانبه و مسائل عراق در دیدار نخستوزیر اقلیم کوردستان با سفیر استرالیا
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در دیدار با سفیر استرالیا در عراق، دربارهی توسعهی روابط دوجانبه، وضعیت عمومی اقلیم کوردستان و عراق، و مسائل میان اربیل و بغداد گفتوگو کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر ۱۴۰۴)، از گلن مایلز، سفیر استرالیا در عراق، استقبال کرد.
در این نشست، توسعهی روابط دوجانبه، وضعیت عمومی اقلیم کوردستان و عراق، و مسائل میان اربیل و بغداد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکی دیگر از محورهای گفتوگو به روند انتخابات مجلس نمایندگان عراق اختصاص داشت. هر دو طرف بر ضرورت برگزاری انتخابات در فضایی آرام و دموکراتیک، به دور از خشونت و نقض قوانین، توافق نظر داشتند.