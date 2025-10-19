خسارت گسترده به باغداران ارومیه بر اثر خشکسالی و سرمازدگی

باغداران و نهال‌داران استان ارومیه(آذربایجان‌غربی)، به‌ویژه در اشنویه، به دلیل سرمازدگی بهاره و خشکسالی تابستانه و پاییزه، متحمل خسارات سنگینی شده‌اند

6 ساعت پیش

استان ارومیه، با تولید سالانه ۹ میلیون نهال، یکی از قطب‌های اصلی تولید نهال در ایران و کوردستان به شمار می‌رود. محصولات نهالستان‌های این استان، علاوه بر سایر استان‌های ایران، به اقلیم کوردستان، عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان و ارمنستان نیز صادر می‌شود. با این حال، سرمای ناگهانی و بارش برف در فصل بهار، کم‌آبی و بی‌بارانی در فصول تابستان و پاییز، به کاهش چشمگیر تولید نهال در این استان منجر شده و خسارات فراوانی به این بخش وارد کرده است.

با گذشت نزدیک به یک ماه از فصل پاییز، کشاورزان، باغداران و صاحبان نهالستان‌های ارومیه همچنان در انتظار اولین باران پاییزی هستند. بهار امسال، موجی از برف و سرما این منطقه را فرا گرفت و خسارات زیادی به کشاورزان و باغداران وارد کرد. پس از آن، تابستانی خشک و کم‌باران، و تأخیر در بارش‌های پاییزی، این خسارات را چندین برابر افزایش داده است.

واحد پروانه وطن، مهندس کشاورزی و صاحب نهالستان، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «متأسفانه امسال شهر اشنویه با سرمای شدیدی مواجه شد و همین امر به تمامی باغداران زیان رساند. علاوه بر سرما، با مشکل کم‌آبی نیز دست و پنجه نرم می‌کنیم، به همین دلیل میزان صادرات محصولاتمان به شدت کاهش یافته است.»

باغداران و صاحبان نهالستان‌های شهر اشنویه هر ساله در فصل بهار محصولات خود را بیمه می‌کنند تا در صورت بروز خسارت، غرامت آن را دریافت کنند. اما با وجود پرداخت مبالغ قابل توجه به شرکت‌های بیمه، پس از خسارات گسترده‌ای که امسال متحمل شده‌اند، تاکنون هیچ غرامتی به آن‌ها پرداخت نشده است.

عبدالله کریمی، یکی از صاحبان نهالستان، در این باره گفت: «امسال منطقه ما با مشکل کم‌آبی، سرمای شدید و خشکسالی مواجه شد. من و تمامی صاحبان نهالستان‌ها هر ساله محصولاتمان را بیمه می‌کنیم و دولت نیز وعده می‌دهد که خسارات بیمه را جبران خواهد کرد، اما تاکنون هیچ بیمه‌ای به ما بازگردانده نشده و هیچ نهاد یا اداره‌ای از این بیمه حمایت نمی‌کند.»

استان ارومیه در کوردستان دارای ۹۰ نهالستان دارای مجوز است که سالانه ۹ میلیون نهال تولید می‌کنند و این استان را به یکی از قطب‌های تولید نهال در ایران و کوردستان تبدیل کرده است.