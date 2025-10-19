6 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نچیروان بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز یکشنبه ۱۸ اکتبر در یک گردهمایی بزرگ انتخاباتی در اربیل، در حمایت از لیست ۲۷۵ این حزب برای انتخابات مجلس نمایندگان عراق که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، شرکت کرد.

بارزانی در سخنرانی خود خطاب به هزاران نفر از هواداران حزب، از صحبت با اعضای سازمان‌ها و سندیکاها ابراز افتخار کرد و آنها را ستون‌های حیاتی جامعه و قدرت سیاسی پارت دموکرات کوردستان توصیف کرد.

او گفت:"من بسیار خوشحالم که امروز با شما، اعضای سازمان‌ها و سندیکاها، که نقش مهمی در جامعه ما ایفا می‌کنید، صحبت می‌کنم. شما هم در انتخابات و هم در حزب نقش اساسی دارید. وفاداری شما آشکار است و به عنوان منبع رفاه و شادی برای همه ما عمل می‌کند."

بارزانی بر نقش قابل توجه دانشجویان، جوانان و سازمان‌های زنان تاکید کرد و آنها را پایه و اساس رهبری فعلی و آینده کوردستان نامید.

او اظهار داشت:«تعهد شما به حزب و کار فداکارانه‌تان برای مردم و میهن در مسیر درستی قرار دارد. آینده شما بدون شک شکوفا خواهد شد و آینده پارت دموکرات کوردستان با وفاداری و حمایت شما شکوفا خواهد شد.»

بارزانی با اشاره به تاریخ سیاسی خود گفت که فعالیت‌اش را از طریق سازمان‌های دانشجویی و جوانان پارت دموکرات کوردستان آغاز کرده است و بر اهمیت پرورش رهبران جوان در حزب تاکید کرد.

او با اشاره به اینکه آینده حزب به تعامل و انرژی مداوم آنها بستگی دارد، گفت:«من با کار در سازمان‌های دانشجویی و جوانان شروع کردم و به این نقطه رسیده‌ام. مطمئنم که سازمان‌های شما قوی خواهند بود. شما نیروی ویژه و جدید پارت دموکرات کوردستان هستید.»

طبق اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، تعداد رای‌دهندگان واجد شرایط در اقلیم کوردستان؛ در اربیل ۱,۰۸۷,۸۸۰ نفر، در سلیمانیه ۱,۲۰۱,۸۴۶ نفر و در دهوک ۷۷۸,۸۴۶ نفر است.

پارت دموکرات کوردستان، به عنوان یکی از بانفوذترین احزاب سیاسی عراق، تلاش‌های انتخاباتی خود را پیش از انتخابات نوامبر تشدید کرده و به ویژه بر بسیج جوانان و سازمان‌های مدنی برای تضمین حضور قدرتمند در انتخابات تمرکز دارد.

