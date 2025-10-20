وزیر کشور ترکیه در دیاربکر: اعلام آخرین تحولات روند صلح
علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، در سفر به دیاربکر، آخرین تحولات مرتبط با روند صلح در این کشور را اعلام خواهد کرد
علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، روز دوشنبه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر ۱۴۰۴)، به شهر دیاربکر در شمال کوردستان سفر میکند. هدف اصلی این سفر، نظارت بر یک نشست امنیتی مهم با عنوان "امنیت و صلح" است.
بر اساس گزارش رسانههای ترکیه، قرار است پس از این نشست، وزیر کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی، جزئیات و مراحل پیشرفت روند صلح در ترکیه را به اطلاع عموم برساند و بر آخرین تحولات این روند و امنیت و آرامش منطقه تأکید کند.
جزئیات روند صلح
روند جدید صلح در ترکیه، به ویژه پس از فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه سال جاری (۹ اسفند ۱۴۰۳)، شاهد پیشرفتهای قابل توجهی بوده است. در پاسخ به این فراخوان، پ.ک.ک که پیش از این تصمیم به خلع سلاح گرفته بود، در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴) در مراسمی، ۳۰ نفر از اعضای خود (۱۵ زن و ۱۵ مرد) سلاحهایشان را سوزاندند. این مراسم در مقابل غار جاسنه در محدودهی شهرستان دوکان در استان سلیمانیهی کوردستان و با حضور رسانههای جهانی برگزار شد. در این مراسم، بیانیهای از سوی پ.ک.ک، که با امضای "گروه صلح و جامعهی دموکراتیک" به دو زبان کوردی و ترکی نوشته شده بود، قرائت شد.
واکنشها و اقدامات پارلمانی
در اولین اظهارنظر پس از این اقدام پ.ک.ک، دولت باغچهلی، رئیس حزب حرکت ملیگرا (MHP)، از این تصمیم استقبال کرد و اعلام داشت: "رهبری پ.ک.ک به وعدهی خود عمل کرد، به تعهد خود پایبند ماند و تهدیدات جهانی و منطقهای را به موقع درک کرد. این واقعاً گامی مهم برای ترکیه و منطقه است."
در ۵ اوت ۲۰۲۵ (۱۴ مرداد ۱۴۰۴)، کمیتهی ویژهای در پارلمان ترکیه با هدف نظارت و مشارکت در روند صلح و خلع سلاح پ.ک.ک تشکیل شد. نام این کمیته "کمیتهی همبستگی ملی، برادری و دموکراسی" تعیین شد و در اولین نشست خود، ۱۲ بند مربوط به رویهها و اصول کاری کمیته به اتفاق آرا تصویب شد.
در ۸ اوت همان سال (۱۷ مرداد ۱۴۰۴)، کمیته دومین نشست خود را برگزار کرد که در آن علی یرلیکایا، وزیر کشور، یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات (میت)، اطلاعات مهمی را در مورد روند خلع سلاح پ.ک.ک ارائه دادند.
تغییرات در ترکیب کمیته
در ابتدا، این کمیته با ۵۱ عضو تعیین شده بود تا نمایندهی تمامی احزاب سیاسی پارلمان باشد، اما به دلیل عدم مشارکت حزب "ییی" (İYİ Parti)، کمیته با ۴۸ عضو کار خود را آغاز کرد. سپس، با پیشنهادی که به نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، ارائه و تصویب شد، سه کرسی حزب "ییی" بین حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، حزب عدالت و توسعه (آکپارتی) و حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی) تقسیم شد.
بر اساس این تقسیمبندی جدید، جاهید اوزکان، نمایندهی دنیزلی و معاون پیشین رئیس فراکسیون آکپارتی، اوموت آکدوغان، نمایندهی آنکارا از حزب جمهوریخواه خلق، و جلال فراتی از دمپارتی، برای عضویت در این کمیته تعیین شدند.