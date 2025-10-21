آمریکا: جلوگیری از ازسرگیری جنگ در غزه، راهبرد کنونی واشنگتن
مقامات آمریکایی اعلام کردند که راهبرد کنونی ایالات متحده، ممانعت از آغاز مجدد جنگ در نوار غزه توسط بنیامین نتانیاهو است
مقامات آمریکایی فاش کردند که راهبرد کنونی ایالات متحده، جلوگیری از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برای آغاز مجدد جنگ در نوار غزه است. این در حالی است که نگرانیها در دولت آمریکا در مورد احتمال لغو توافق آتشبس توسط نتانیاهو رو به افزایش است.
به گزارش روزنامهی "نیویورک تایمز"، یک مقام آمریکایی اظهار داشته که پرزیدنت ترامپ معتقد است رهبران جنبش حماس آمادهاند با حسن نیت به مذاکرات ادامه دهند.
در تلاشی برای تأکید بر اهمیت توافق، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، دیدار کرد. در این دیدار، بسنت از اسموتریچ خواست تا "بهطور کامل" به طرح صلح غزه که توسط پرزیدنت ترامپ ارائه شده است، پایبند باشد. این در حالی است که اسموتریچ یکی از مخالفان سرسخت توافق آتشبس است.
هیئتی عالیرتبهی آمریکایی به ریاست استیو ویتکوف، فرستادهی ویژهی آمریکا، و جرد کوشنر، مشاور کاخ سفید، با نتانیاهو دیدار کردند تا وضعیت منطقه را بررسی کرده و از تداوم آتشبس اطمینان حاصل کنند.
از سوی دیگر، جنبش حماس بر پایبندی خود به توافق، بهویژه در مورد بازگرداندن اجساد تمامی بازداشتشدگان، تأکید کرده است. حماس اعلام کرده که در این فرآیند با "دشواریهای زیادی" مواجه شده است، زیرا برخی از اجساد در زیر آوار ساختمانهای فروریخته قرار دارند و یافتن آنها نیازمند تجهیزات ویژه است.
این جنبش ابراز امیدواری کرد که کمکهای بشردوستانه برای ساکنان نوار غزه افزایش یابد و تأکید کرد که خواهان اجرای کامل توافق است.