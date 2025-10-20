1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۲۰ اکتبر گفت که به حماس فرصتی می‌دهد تا به توافق آتش‌بس غزه با اسرائیل احترام بگذارد، اما هشدار داد که اگر این گروه از این کار سر باز زند، «ریشه‌کن» خواهد شد.

ترامپ در کاخ سفید در حالی که میزبان آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا بود، به خبرنگاران گفت: «ما با حماس توافق کردیم که آنها خیلی خوب باشند، رفتار خوبی داشته باشند، مهربان باشند، اگر اینطور نباشد، ما می‌رویم و اگر مجبور شویم آنها را ریشه‌کن می‌کنیم. آنها ریشه‌کن خواهند شد و آنها این را می‌دانند.»

اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که دو نفر از فرستادگان ارشد او پس از خشونت‌های آخر هفته که آتش‌بس شکننده‌ای را که رئیس‌جمهور آمریکا تقریبا دو هفته پیش برقرار کرده بود، تهدید به نابودی می‌کرد، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار کردند.

با این حال، ترامپ اصرار داشت که نیروهای آمریکایی علیه حماس درگیر نخواهند شد و گفت ده‌ها کشوری که موافقت کرده‌اند به نیروهای بین‌المللی تثبیت‌کننده غزه بپیوندند، «دوست دارند وارد شوند.»

ترامپ گفت:«علاوه بر این، اگر از اسرائیل بخواهم که وارد شود، ظرف دو دقیقه وارد می‌شود، اما در حال حاضر، ما این را نگفته‌ایم. ما کمی فرصت می‌دهیم و امیدواریم خشونت کمی کمتر شود. اما در حال حاضر، می‌دانید، آنها افراد خشنی هستند.»

ترامپ گفت که حماس اکنون بسیار ضعیف‌تر شده است، به خصوص با توجه به اینکه بعید است ایران، حامی منطقه‌ای، پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل در اوایل سال جاری، از طرف آن وارد عمل شود.

ای‌اف‌پی/ب.ن