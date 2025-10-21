انفجار مین در دیرالزور؛ پنج نیروی قسد کشته و زخمی شدند

عصر روز دوشنبه، در پی انفجار یک مین در حومه‌ی دیرالزور سوریه، دو نیروی قسد کشته و سه تن دیگر زخمی شدند

2 ساعت پیش

عصر روز دوشنبه، در روستای الحیسان از توابع منطقه‌ی کسره در حومه‌ی دیرالزور، یک مین منفجر شد که در پی آن دو نیروی نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دموکراتیک در بیانیه‌ای اعلام کرد: "مینی که منفجر شده، توسط هسته‌های داعش کار گذاشته شده بود و خودروی نیروهای ما را هدف قرار داده است."

این مرکز همچنین افزود که در نتیجه‌ی انفجار این مین، دو نیروی قسد کشته و سه نفر دیگر زخمی شده‌اند. در بیانیه آمده است که نیروها عملیات جست‌وجو و پاکسازی منطقه را آغاز کرده و در پی هسته‌های داعش هستند. عملیات علیه شبه‌نظامیان داعش در مناطق شمال و شرق سوریه ادامه خواهد داشت.

همچنین روز گذشته، یک موتورسیکلت بر روی پل حدادیه در منطقه‌ی عریشه در شهر شداده منفجر شد که در پی آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد و سپس به بیمارستان انتقال یافت.

نیروهای امنیت داخلی (آسایش) توضیح دادند که در تحقیقات اولیه مشخص شده است که موتورسیکلت با تی‌ان‌تی دست‌ساز بمب‌گذاری شده بود که در زیر سمت راست پوشش موتور پنهان شده بود، علاوه بر یک قطعه‌ی آهنی پر شده از ماده‌ی فسفری سوزاننده.