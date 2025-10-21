دولت لبنان: ارتش در حال اجرای طرح خلع سلاح است

معاون نخست‌وزیر لبنان تأکید کرد که ارتش این کشور طرح خلع سلاح را در مرحله‌ی نخست به خوبی پیش می‌برد

3 ساعت پیش

طارق متری، معاون نخست‌وزیر لبنان، تأکید کرد که اسرائیل از زمان آغاز ترتیبات امنیتی، همچنان به حملات خود به مواضع لبنانی ادامه می‌دهد. او افزود که هیچ‌کس از نیت و برنامه‌ی واقعی اسرائیل در قبال این توافق آگاه نیست.

متری در گفت‌وگو با العربیه توضیح داد که ارتش لبنان در اجرای طرح خلع سلاح، عملکرد خوبی دارد و این طرح اکنون در مرحله‌ی نخست قرار دارد و به‌زودی تکمیل می‌شود. با این حال، او به وجود موانعی از جمله محدودیت امکانات ارتش اشاره کرد.

معاون نخست‌وزیر لبنان افزود که اقدامات خصمانه‌ی اسرائیل، کار ارتش را دشوار کرده است؛ اما این نهاد نظامی فرصت‌ها را برای انجام مأموریت خود غنیمت می‌شمارد و تاکنون چندین پایگاه نظامی را در چارچوب طرح تعیین‌شده، هدف یورش قرار داده است.

متری تأکید کرد که مواضع علنی حزب‌الله نشان‌دهنده‌ی مخالفت آن با تحویل سلاح است و خاطرنشان کرد که اظهارات اخیر تام باراک، فرستاده‌ی آمریکا، تصویری تأثیرگذار از آینده‌ی لبنان ترسیم کرده است.

او تأکید کرد که دولت در تلاش است کشور را از شبح جنگ دور نگه دارد و در عین حال بر لزوم برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید ورزید. وی افزود که حضور حزب‌الله مانع از آن نشده است که اسرائیل پنج موضع در داخل خاک لبنان را اشغال کند.

توافق آتش‌بس

توافق آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل که از ۲۸ نوامبر سال گذشته (۷ آذر سال گذشته)، پس از یک سال درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله به امضا رسید، اجرایی شد.

دولت لبنان در اوت گذشته (مرداد ماه گذشته) تصمیم به تحویل سلاح حزب‌الله را تصویب و اجرای آن را به ارتش واگذار کرد تا گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت مأموریت خود به دولت ارائه دهد. با این حال، ارتش اسرائیل هنوز بیش از پنج نقطه در جنوب لبنان را در اشغال دارد و به انجام حملات تقریباً روزانه به روستاهای جنوبی و منطقه بقاع شرقی ادامه می‌دهد، با این ادعا که اهدافش مواضع حزب‌الله است.

بر اساس این توافق، قرار بود نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی جنوب لبنان عقب‌نشینی کنند، حزب‌الله به شمال رودخانه‌ی لیطانی بازگردد، و سلاح گروه‌های مسلح به ارتش لبنان تحویل داده شود و نیروهای ارتش در جنوب مستقر شوند.