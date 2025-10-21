ایران توافق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را لغو کرد
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از لغو توافق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد
رسانههای ایران گزارش دادند که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور، لغو توافقنامهی همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) را اعلام کرد. این توافق در سپتامبر سال گذشته (شهریور/مهر ۱۴۰۳) امضا شده بود.
لاریجانی در یک کنفرانس خبری مشترک با قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، اظهار داشت: "همانطور که پیشتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، اشاره کرده بود، در صورت فعالسازی مکانیسم بازگشت تحریمها، ایران در توافق بازنگری خواهد کرد. اکنون این اتفاق افتاده و بدین ترتیب توافق بهطور مؤثر لغو میشود."
به گزارش خبرگزاری مهر، لاریجانی همچنین گفته است: "بیشک اگر آژانس هر پیشنهاد جدیدی داشته باشد، ما در دبیرخانهی شورا آن را بررسی خواهیم کرد."
این اقدام ایران حدود سه هفته پس از اظهارات عباس عراقچی صورت میگیرد که هشدار داده بود اگر قدرتهای غربی تحریمهای سازمان ملل متحد را دوباره اعمال کنند، کشورش توافق را لغو خواهد کرد.
توافق سپتامبر (شهریور/مهر) به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه میداد تا بازرسی از تأسیسات هستهای ایران را از سر بگیرند.
این تحول جدید، در صورت اجرایی شدن رسمی، عقبگردی بزرگ برای تلاشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی محسوب میشود. آژانس ماههاست که برای جلب همکاری کامل ایران تلاش میکند، بهویژه پس از آنکه چندین تأسیسات هستهای این کشور در ژوئن سال گذشته (خرداد/تیر ۱۴۰۳) توسط اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفتند.
روز سهشنبه، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۸ مهر ۱۴۰۴)، ایالات متحدهی آمریکا مجموعهای از تحریمهای جدید را علیه ۲۱ نهاد و ۱۷ شخصیت ایرانی به دلیل دخالت آنها در شبکههای تأمین فناوریهای حساس مربوط به تولید موشک و پهپادهای نظامی ایران اعمال کرد.
صبح شنبه، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)، شورای امنیت سازمان ملل متحد، مکانیسم بازگرداندن تحریمها علیه ایران را فعال کرد.