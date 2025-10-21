کشف زندان مخفی رژیم بشار اسد در سوریه
نیروهای امنیتی سوریه یک زندان زیرزمینی را در حومهی حمص کشف کردند که رژیم اسد از آن برای بازداشت غیرنظامیان استفاده میکرد
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور یک زندان زیرزمینی را در حومه حمص کشف کردهاند. این زندان توسط رژیم بشار اسد در طول جنگ داخلی برای بازداشت شهروندان غیرنظامی مورد استفاده قرار گرفته بود.
این خبرگزاری فاش کرد که زندان مذکور در شمال روستای بویزه سلمیه در منطقه المخرم واقع در حومه شرقی حمص کشف شده است.
عمر موسی، معاون مدیر منطقه المخرم، اعلام کرد که این زندان حدود ۱۰ روز پیش در جریان گشتزنیهای پلیس برای یافتن مکانهای مشکوک در منطقه کشف شد.
موسی همچنین اشاره کرد: «این زندان در زیر زمین پنهان شده و دارای یک در آهنی قفلشده است. در داخل آن وسایلی مانند تشکهای اسفنجی، پتو و ابزارهای شکنجه مانند چوب و طناب وجود داشت.»
این مقام افزود که «کتابها و نشریات شبهنظامیان مورد حمایت رژیم پیشین» نیز در این مکان پیدا شدهاند.
موسی همچنین فاش کرد که این مکان به تونلی به عمق پنج متر و طول ۴۰ متر متصل است.
بر اساس تصاویر منتشرشده توسط این خبرگزاری، زندان در منطقهای بیابانی و غیرمسکونی قرار دارد.
سازمانهای حقوق بشری نیز میگویند که بسیاری از زندانهای مخفی رژیم پیشین هنوز کشف نشدهاند و احتمالاً در سراسر مناطق مختلف سوریه وجود دارند.