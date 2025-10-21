احتمال به تعویق افتادن دیدار ترامپ و پوتین

یک منبع در کاخ سفید از احتمال به تعویق افتادن دیدار مورد انتظار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در مجارستان خبر داد

3 ساعت پیش

یک منبع در کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا (کاخ سفید) فاش کرد که احتمال دارد دیدار مورد انتظار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در مجارستان به زمان دیگری موکول شود.

این منبع به "سی‌ان‌ان" گفت که ممکن است دیدار مورد انتظار ترامپ و پوتین در بوداپست به تعویق بیفتد و تنها اشاره کرد که احتمال دارد این نشست سران آمریکا و روسیه به هفته‌ی آینده موکول شود. این منبع هیچ جزئیات یا دلیلی برای این تأخیر ارائه نداد.

علاوه بر احتمال به تعویق افتادن نشست سران آمریکا و روسیه، نشست مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه‌ی روسیه، که قرار بود این هفته برگزار شود نیز به زمانی نامعلوم موکول شده است.

منبع کاخ سفید اشاره کرد که قرار بود روبیو و لاوروف درباره‌ی پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین گفت‌وگو کنند.

ترامپ در ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) به مدت دو ساعت و ۳۰ دقیقه با پوتین تلفنی درباره‌ی جنگ اوکراین گفت‌وگو کرده بود.

ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که ابتدا نشستی میان مشاوران عالی‌رتبه با حضور وزیر امور خارجه‌ی آمریکا برگزار خواهد شد و سپس او و پوتین در بوداپست دیدار می‌کنند.

جمعه ۱۵ اوت امسال (۲۴ مرداد)، نشست سران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در ایالت آلاسکا و در فرودگاه پایگاه مشترک المندورف-ریچاردسون برگزار شد که دستور کار اصلی آن پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین بود.