ریاست جمهوری عراق ماهانه حدود ۴ میلیارد دینار هزینه دارد

دیدبان اکو عراق گزارش داد که ریاست‌جمهوری عراق ماهانه حدود چهار میلیارد دینار هزینه می‌کند، در حالی که هیچ پروژه‌ی جدیدی را به انجام نرسانده است

1 ساعت پیش

دیدبان اکو عراق روز سه‌شنبه، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۹ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که هزینه‌ی عملیاتی ریاست‌جمهوری عراق ماهانه نزدیک به چهار میلیارد دینار بوده است. این دیدبان همچنین اشاره کرد که ۹۹ درصد از این هزینه‌ها صرف مخارج عملیاتی از جمله حقوق، سفر، لوازم اداری و امنیتی می‌شود.

دیدبان اکو عراق توضیح داد که مجموع هزینه‌ها در هفت ماهه‌ی اول سال جاری، ۲۷ میلیارد و ۶۵۵ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۵۳۳ دینار بوده است که به طور ماهانه نزدیک به ۳ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دینار می‌شود.

این دیدبان همچنین خاطرنشان کرد که ریاست‌جمهوری هیچ پیش‌نویس قانون جدیدی ارائه نکرده و تنها به استقبال از سفرا و شرکت در کنفرانس‌ها بسنده کرده است. این تفاوت چشمگیر میان میزان هزینه‌ها و فعالیت‌ها، سؤالاتی را درباره‌ی نحوه‌ی مدیریت ثروت عمومی و اثربخشی هزینه‌های دولت برمی‌انگیزد.