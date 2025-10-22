وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان تعطیلی مدارس را اعلام کرد

این تصمیم به منظور تسهیل برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق و تبدیل برخی مراکز آموزشی به حوزه‌های رأی‌گیری اتخاذ شده است

وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که به دلیل برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق، چند روز تعطیلی رسمی در نظر گرفته شده است.

این وزارتخانه روز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به منظور تسهیل روند برگزاری ششمین دوره‌ی انتخابات پارلمان عراق، مراکزی که به عنوان حوزه‌ی انتخاباتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در روز پنج‌شنبه، ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴)، در اختیار کمیسیون عالی مستقل انتخابات قرار خواهند گرفت.

بر اساس این بیانیه، تمامی مراکز آموزشی دولتی، خصوصی و بین‌المللی از تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴) تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) تعطیل خواهند بود. فعالیت‌های آموزشی در تمامی مراکز از روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، از سر گرفته خواهد شد.

همچنین تأکید شده است که مدارسی که به عنوان حوزه‌ی رأی‌گیری به کمیسیون تحویل داده شده‌اند، باید با هماهنگی مدیران مدارس بازگردانده شوند.

ششمین دوره‌ی انتخابات مجلس نمایندگان عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برگزار خواهد شد.