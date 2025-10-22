آندژی پوچوبوت از بلاروس و مزیا اماگلوبلی از گرجستان، به پاس فعالیت‌های روزنامه‌نگاری خود، برندگان جایزه‌ی حقوق بشر ساخاروف در سال جاری معرفی شدند

پارلمان اروپا جایزه‌ی ساخاروف ۲۰۲۵ را به آندژی پوچوبوت، روزنامه‌نگار زندانی از بلاروس و مزیا اماگلوبلی، روزنامه‌نگار زندانی از گرجستان اختصاص داد. این جایزه در مراسم رسمی که در تاریخ ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد، اهدا می‌شود.

روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، روز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، در نشست پارلمان در استراسبورگ اعلام کرد که جایزه‌ی ساخاروف ۲۰۲۵ به پاس فعالیت‌های روزنامه‌نگاری آندژی پوچوبوت و مزیا اماگلوبلی به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

نامزدهای این جایزه توسط گروه‌های سیاسی پارلمان و نمایندگان منفرد معرفی شده بودند. نامزدی پوچوبوت و اماگلوبلی از سوی گروه محافظه‌کار EPP و گروه راست افراطی ECR حمایت می‌شد. دو نامزد دیگر این جایزه، جنبش دانشجویی در صربستان و امدادگران و خبرنگاران در غزه بودند.

جایزه‌ی ساخاروف که از سال ۱۹۸۸ به نام آندری ساخاروف، دانشمند و مخالف سیاسی شوروی نام‌گذاری شده است، هر ساله به افراد یا سازمان‌هایی اهدا می‌شود که در زمینه‌ی حقوق بشر و دموکراسی فعالیت کرده‌اند. سال گذشته ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا و ادموندو گونزالس اوروتیا برندگان این جایزه بودند.

آندژی پوچوبوت؛ روزنامه‌نگار لهستانی-بلاروسی

آندژی پوچوبوت، روزنامه‌نگار ۵۲ ساله‌ی لهستانی-بلاروسی و خبرنگار روزنامه‌ی «گازتا ویبورچا» لهستان، در فوریه ۲۰۲۳ (بهمن/اسفند ۱۴۰۱) به هشت سال زندان در بلاروس محکوم شد.

او به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره‌ی اعتراضات سال ۲۰۲۰ علیه الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهوری بلاروس، بازداشت شده بود. پوچوبوت از سال ۲۰۲۱ در زندان به سر می‌برد و هم‌اکنون در اردوگاه نووپولوتسک زندانی است.

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای در ۱۵ مارس ۲۰۲۳ (۲۴ اسفند ۱۴۰۱) اتهامات علیه او را «با انگیزه‌ی سیاسی» خواند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. گزارش‌ها حاکی از وخامت وضعیت سلامت او در زندان است و خانواده‌اش اجازه‌ی ملاقات با او را ندارند.

مزیا اماگلوبلی؛ روزنامه‌نگار گرجستانی

مزیا اماگلوبلی، روزنامه‌نگار ۵۰ ساله‌ی گرجستانی و مدیر رسانه‌های مستقل «باتومی‌لبی» (Batumelebi) و «نت‌گازتی» (Netgazeti)، در ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳) به دلیل شرکت در اعتراضات علیه دولت گرجستان بازداشت شد.

او در اوت ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور ۱۴۰۴) به اتهام «مقاومت یا تهدید علیه مقامات» به دو سال زندان محکوم شد. گزارش‌های او عموماً درباره‌ی هزینه‌های عمومی و سوءاستفاده از قدرت در گرجستان بود.

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۹ خرداد ۱۴۰۴) خواستار آزادی فوری او شد و سرکوب رسانه‌های مستقل و نهادهای دموکراتیک توسط حزب «رؤیای گرجستان» را محکوم کرد.