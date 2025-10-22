رئیس دولت اقلیم کوردستان با افتتاح هتلی بازسازی‌شده در سرسنک، ابراز امیدواری کرد که این پروژه‌ها به رشد اقتصادی و گردشگری در منطقه و کوردستان سرعت بخشند

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، هتلی را در شهرک سرسنک واقع در محدوده‌ی شهرستان آمیدی افتتاح کرد. او ابراز امیدواری کرد که این پروژه‌ها به توسعه‌ی اقتصادی و گردشگری در منطقه و کوردستان کمک کنند.

بارزانی در پستی در شبکه‌ی اجتماعی (ایکس) نوشت: «هتل "برد - حجری" را در شهرک سرسنک در محدوده‌ی شهرستان آمیدی افتتاح کردیم. ساخت این هتل از سال ۱۹۴۶ آغاز شده بود و اخیراً بازسازی شده است.»

رئیس دولت اقلیم کوردستان افزود: «امیدواریم این پروژه‌ها به رشد گردشگری و اقتصادی این منطقه به ویژه و کوردستان به طور کلی سرعت بخشند.»