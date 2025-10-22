مسرور بارزانی هنگام افتتاح هتلی در آمیدی، در بارهی توسعهی اقتصادی و گردشگری ابراز امیدواری کرد
رئیس دولت اقلیم کوردستان با افتتاح هتلی بازسازیشده در سرسنک، ابراز امیدواری کرد که این پروژهها به رشد اقتصادی و گردشگری در منطقه و کوردستان سرعت بخشند
مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، هتلی را در شهرک سرسنک واقع در محدودهی شهرستان آمیدی افتتاح کرد. او ابراز امیدواری کرد که این پروژهها به توسعهی اقتصادی و گردشگری در منطقه و کوردستان کمک کنند.
بارزانی در پستی در شبکهی اجتماعی (ایکس) نوشت: «هتل "برد - حجری" را در شهرک سرسنک در محدودهی شهرستان آمیدی افتتاح کردیم. ساخت این هتل از سال ۱۹۴۶ آغاز شده بود و اخیراً بازسازی شده است.»
رئیس دولت اقلیم کوردستان افزود: «امیدواریم این پروژهها به رشد گردشگری و اقتصادی این منطقه به ویژه و کوردستان به طور کلی سرعت بخشند.»
Today in Sarsink, I visited the recently restored Beri-Hajeri Hotel.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 22, 2025
We’re investing in reviving such landmarks to strengthen the local economy with tourism and preserve our cultural heritage. pic.twitter.com/rPe7OrjaBu