سفر اسماعیل قاآنی به بغداد در آستانهی انتخابات عراق
فرماندهی سپاه قدس در سفری چند ساعته به پایتخت عراق، با رهبران سیاسی و فرماندهان گروههای مسلح دیدار و دربارهی جلوگیری از اختلافات داخلی و حفظ انسجام ائتلاف حاکم گفتوگو کرد
منابع مطلع در بغداد به "العربی الجدید" خبر دادند که اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز گذشته سهشنبه در سفری کوتاه به پایتخت عراق، با شماری از رهبران سیاسی و فرماندهان گروههای مسلح دربارهی چندین پروندهی مهم گفتوگو کرده است.
به گفتهی این منابع، سفر قاآنی چند ساعت به طول انجامید و در راستای تلاشهای ایران برای جلوگیری از فروپاشی ائتلاف حاکم "چارچوب هماهنگی" و ممانعت از تشدید اختلافات داخلی میان اعضای آن، در آستانهی انتخابات مجلس نمایندگان عراق صورت گرفت.
منابع افزودند که قاآنی سلسله نشستهای محرمانهای با تعدادی از رهبران چارچوب هماهنگی و همچنین فرماندهان برخی گروههای مسلح برگزار کرده است. این دیدارها بر لزوم کاهش تنش در گفتمان رسانهای و سیاسی، یکپارچهسازی مواضع در قبال مسائل اختلافی و همچنین تأکید بر اهمیت پرهیز از هرگونه اقدامی که میتواند به عنوان تشدید تنش یا تهدیدی برای ثبات داخلی تلقی شود، متمرکز بود.
این منابع تأکید کردند که طرف ایرانی از طریق این سفر به دنبال مهار تنشها در چارچوب هماهنگی و حفظ انسجام این ائتلاف است که وزنهی سیاسی اصلی در دولت کنونی و آینده به شمار میرود. این در حالی است که عراق با چالشهای پیچیدهی سیاسی و اقتصادی و همچنین پیامدهای اوضاع داغ منطقهای مواجه است.
علی ناصر، کارشناس مسائل عراق، به "العربی الجدید" گفت که سفر جدید فرمانده سپاه قدس به عراق، همزمان با تشدید مجدد فشارهای واشینگتن بر گروههای مسلح و تسلیحات آنها صورت میگیرد.
ناصر توضیح داد که «سفر قاآنی برای روشن کردن رویکرد آتی و میزان امکان ایجاد توازن در معادلهی سیاست خارجی و اعتدال میان کشورهای منطقهای و موضع جهانی بسیار مهم است، به ویژه پس از مأموریت مارک ساوایا، فرستادهی آمریکایی عراقیتبار، از سوی رئیسجمهوری دونالد ترامپ در دو روز گذشته. از این رو، عراق به یک مذاکرهکنندهی خوب نیاز دارد که بتواند از طریق آن ارادهی خود را تحمیل کرده و میزان ثبات وضعیت امنیتی و اقتصادی را در مرحلهی آتی تضمین کند.»
وی افزود: «هر تصمیمی که اکنون اتخاذ شود، تأثیر واقعی بر دولت آینده و میزان موفقیت انتخابات و تشکیل دولت به دور از فشارهای انباشتهشده خواهد داشت.»