ترامپ در نامهای به نچیروان بارزانی بر اهمیت صلح در خاورمیانه تاکید کرد
رئیسجمهور آمریکا در نامهای به رئیس اقلیم کوردستان، ضمن قدردانی از نچیروان بارزنی و حمایت وی از تلاشهای صلح، بر لزوم رفع اختلافات و تنشها در خاورمیانه تأکید کرد
بر اساس بیانیهی ریاست اقلیم کوردستان، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، سهشنبه شب ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۹ مهر ۱۴۰۴) نامهای از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دریافت کرد.
در این نامه، ترامپ از نچیروان بارزانی به دلیل پشتیبانیاش از تلاشها برای برقراری صلح قدردانی کرده و بر اهمیت رفع درگیریها و تنشها در منطقه خاورمیانه تأکید ورزیده است.
ترامپ در بخش دیگری از نامهی خود به نچیروان بارزانی، خاطرنشان کرده است که کشورهای جهان میتوانند بر اختلافات دیرینه فائق آیند و به سوی آیندهای مشترک از صلح، موفقیت و توسعه گام بردارند.
بر اساس این بیانیه، رئیسجمهور آمریکا و دولت او بر استقرار صلحی پایدار و رفع تنشها در خاورمیانه و پایان دادن به جنگ و کشتار در منطقه و سراسر جهان پافشاری کردهاند.
ریاست اقلیم کوردستان همچنین اعلام کرد که ترامپ در پایان نامهی خود، ضمن ابراز سلام و احترام، برای نچیروان بارزانی و خانوادهی وی آرزوی موفقیت کرده است.