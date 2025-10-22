شمخانی پس از جنجال ویدیوی عروسی دخترش: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف داخلی است
نمایندهی رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی دفاع، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی تأکید کرد و گفت دشمن در پی ایجاد تفرقه و اختلال در کشور است
علی شمخانی، نمایندهی رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی دفاع، روز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، در یکی از نخستین گفتوگوهای خود با رسانهها پس از رسوایی انتشار ویدیوی جنجالبرانگیز عروسی دخترش، بر «ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی» تأکید کرد.
او در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: «ما همه سوار بر کشتیای هستیم که شهدای انقلاب اسلامی به آب انداختهاند و حیف است که خدای ناکرده با اختلافات ما، در این کشتی نقطهی ضعف و سوراخی پیدا شود.»
شمخانی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه «ما از آمریکا و اسرائیل نمیترسیم، بلکه از دعوا و اختلافات داخلی میترسیم و اگر همه با هم باشیم، بر همهی مشکلات غلبه میکنیم»، تأکید کرد: «توصیهام به جریانات داخلی این است که همه باید تحت ولایت رهبری، متحد باشیم؛ چرا که دشمن به دنبال آن است که تک تک ما را گیر بیاورد و اساس کشور را دچار اختلال کند.»
انتشار ویدئوهایی از عروسی مجلل دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مشاور فعلی رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته، در کمتر از ۴۸ ساعت به یکی از «داغترین» موضوعات شبکههای اجتماعی تبدیل شد و موجی از حملات گسترده علیه او و خانوادهاش را به دلیل «ریاکاری» و «تجمل» به همراه داشت.
نخستین واکنش شمخانی به این حملات در شبکهی اجتماعی ایکس نیز، خود عامل دیگری در شعلهورتر کردن خشم عمومی بود. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در پست خود در ایکس خطاب به منتقدانش نوشته بود: «حرامزادهها، من هنوز زندهام.»