عراقچی: ایران تنها با کنار گذاشتن «درخواستهای غیرمعقول» آمریکا به مذاکرات هستهای بازمیگردد
وزیر خارجهی ایران اعلام کرد که تهران تنها در صورتی به میز مذاکرات هستهای بازخواهد گشت که ایالات متحده از خواستههای «زیادهخواهانه و غیرمعقول» خود صرفنظر کند
عباس عراقچی، وزیر خارجهی ایران، اعلام کرد که تهران تنها در صورتی به میز مذاکرات بازخواهد گشت که ایالات متحده از «درخواستهای زیادهخواهانه و غیرمعقول» خود صرفنظر کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عراقچی روز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، گفت که در جریان گفتوگوهای انجامشده در حاشیهی مجمع عمومی سازمان ملل، «زمینه برای یافتن راهحلی معقول» فراهم شد، اما این تلاشها به دلیل خواستههای آمریکا ناکام ماند.
او افزود که با وجود توقف گفتوگوها، ارتباط غیرمستقیم میان دو طرف ادامه دارد و اظهار داشت: «ویتکاف هنوز از طریق واسطهها پیامهایی را منتقل میکند.»
استیو ویتکاف، فرستادهی ویژهی رئیسجمهوری آمریکا، پیشتر در خصوص مذاکره با ایران گفته بود: «با آنها (مقامات ایران) صحبت میکنیم. چرا نکنیم؟ ما با همه صحبت میکنیم. این کار ماست. وظیفهی ما حل مسائل است.»
عراقچی در اظهارات روز چهارشنبه به جزئیات «درخواستهای زیادهخواهانه و غیرمعقول» آمریکا اشارهای نکرد، اما مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، پیشتر اعلام کرده بود که این درخواستها شامل «تحویل تمام ذخایر اورانیوم» ایران است.
در حالی که ایران بازهی زمانی «برجام» و قطعنامهی ۲۲۳۱ سازمان ملل را به پایان رسیده میداند، طرفهای اروپایی برجام اقدام به فعالسازی و اجرای «سازوکار ماشه» کردند.