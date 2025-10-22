اروپا و مصر بر پایان حاکمیت حماس و خلع سلاح آن در غزه تأکید کردند
پیشنویس بیانیهی مشترک اروپا و مصر، ضمن مخالفت با کوچ اجباری و الحاق کرانهی باختری، خواستار پایان حاکمیت حماس بر نوار غزه و تحویل سلاحهایش شد
پیشنویس بیانیهی مشترک اروپا و مصر که روز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر ۱۴۰۴) تنظیم شد، ضمن مخالفت با طرحهای کوچ اجباری و هرگونه الحاق کرانهی باختری و تأکید بر پایبندی به راهحل دو کشوری، تصریح دارد که «حماس» باید به حاکمیت خود بر نوار غزه پایان بخشد و سلاحهایش را تحویل دهد.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد، بهویژه آژانس امداد و کاریابی فلسطینیها موسوم به «اونروا»، باید نقشی محوری در توزیع این کمکها ایفا کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه، دو طرف بر پایبندی قاطع خود بر راهحل دو کشوری مطابق با قطعنامههای سازمان ملل تأکید و خشونت شهرکنشینان و توسعهی شهرکها در کرانهی باختری را بهشدت محکوم کردند و آن را نقض آشکار حقوق بینالملل دانستند.
اتحادیهی اروپا و مصر همچنین هرگونه اقدام در جهت الحاق یا کوچ اجباری فلسطینیها از هر بخش سرزمینهای اشغالی را بهشدت رد کردند. در این بیانیه آمده است که دو طرف از تشکیلات خودگردان فلسطین و اصلاحات در حال اجرای آن حمایت کرده و از تشکیل هیئتی تکنوکرات و غیرسیاسی برای ادارهی موقت نوار غزه پشتیبانی خواهند کرد.
این بیانیه تأکید دارد که حماس باید بهطور فوری به حاکمیت خود بر غزه پایان داده، سلاحهایش را تحویل دهد و هیچ نقشی در آیندهی ادارهی این منطقه نداشته باشد.
اروپا و مصر همچنین آمادگی خود را برای حمایت از نیروهای امنیتی فلسطینی و مشارکت در بازسازی و نوسازی نوار غزه را اعلام کردهاند که از طریق کنفرانس بینالمللی بازسازی غزه در مصر، پس از آتشبس نهایی، پیگیری خواهد شد.
این تحولات در چارچوب تلاشهای بینالمللی برای تثبیت آتشبس در غزه و تضمین ورود کمکها و بازسازی این منطقه صورت میگیرد که در ساعات اخیر، در قالب اقدامات مستمر آمریکا و مصر برای پیشبرد موفقیتآمیز توافق آتشبس ادامه داشته است.
در همین راستا، جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه وارد اسرائیل شد و قرار است مارکو روبیو، وزیر خارجهی ایالات متحده نیز روز پنجشنبه وارد اسرائیل شود.