انحلال ۱۶۳ شبکهی قاچاق انسان در عراق؛ ابراز نگرانی ناظران از گستردگی این پدیده
وزارت کشور عراق از انحلال ۱۶۳ شبکه قاچاق انسان در کمتر از یک سال خبر داد؛ ناظران این آمار را نشانهی گستردگی پدیده قاچاق انسان در این کشور میدانند
وزارت کشور عراق اذعان کرده است که در کمتر از یک سال، ۱۶۳ شبکه قاچاق انسان را منهدم کرده است. هرچند این وزارتخانه آمار منتشرشده را «دستاورد» میخواند، اما ناظران آن را نشانهی شکست بزرگی در حفاظت از شهروندان عراقی قلمداد میکنند.
سرهنگ عباس بهادلی، سخنگوی وزارت کشور عراق، روز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، جزئیات این عملیات را فاش کرد و گفت: از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا اواسط ماه اکتبر، نیروهای امنیتی موفق شدهاند ۹۶ شبکه تجاوز جنسی، ۱۴ شبکه قاچاق انسان، ۲۱ شبکه آدمربایی به خارج از کشور و ۱۶ شبکه فروش کودکان را در تمامی استانها منهدم کنند.
گستردگی پدیده قاچاق انسان
کارشناسان بر این باورند که این تعداد عظیم از انحلال شبکههای قاچاق انسان، پرسشی اساسی را مطرح میکند: اگر تنها در ده ماه ۱۶۳ شبکه منهدم شدهاند، چه تعداد شبکهی دیگر آزادانه در شهرها و شهرکهای عراق فعالیت میکنند و زندگی هزاران شهروند را به جهنم تبدیل کردهاند؟
این «دستاورد» وزارت کشور عراق، در واقع اعترافی غیرمستقیم به این واقعیت تلخ است که عراق به یکی از خطرناکترین مراکز قاچاق انسان در منطقه تبدیل شده است.
فقر و بیکاری، زمینهساز رشد قاچاق
گزارشهای بینالمللی پیوسته اشاره میکنند که عراق همچنان در ردهبندی کشورهایی قرار دارد که در این زمینه با چالشهای بزرگی روبهرو است، بهویژه در مناطقی که از فقر و بیکاری رنج میبرند. این وضعیت، محیطی مساعد برای رشد این جرایم نفرتانگیز فراهم آورده است.
در حالی که مسئولان به تعداد شبکههای منهدمشده افتخار میکنند، پدیدهی فروش اعضای بدن به دلیل فقر در حال گسترش است و جوانان، کودکان و کارگران خارجی قربانیان اصلی این معضل هستند.