کنفرانسی با حضور مقامات فدرال و دولت اقلیم کوردستان، نمایندگان سازمان ملل و دیپلمات‌ها در اربیل برای بررسی نتایج اجرای توصیه‌های بی‌المللی حقوق بشر در کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان برگزار می‌شود

1 ساعت پیش

امروز پنجشنبه، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱ آبان ۱۴۰۴)، کنفرانس "نتایج اجرای توصیه‌های بین‌المللی در کابینه‌ی نهم" در شهر اربیل برگزار می‌شود. این کنفرانس با مشارکت نهادهای داخلی و بین‌المللی و با حضور مقامات عالی‌رتبه‌ی دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان، نمایندگان سازمان ملل متحد، جامعه‌ی مدنی و دیپلمات‌ها برگزار می‌گردد.

دیندار زیباری، هماهنگ‌کننده‌ی توصیه‌های بین‌المللی، در این باره اظهار داشت: "هدف اصلی این کنفرانس، ارائه‌ی نتایج اجرای 'طرح حقوق بشر دولت اقلیم کوردستان' در چهار سال گذشته است. در این کنفرانس، آخرین آمار و داده‌ها، پیشرفت‌ها و چالش‌ها مطرح خواهند شد."

وی همچنین اشاره کرد که طرح اقلیم در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ (۲۴ شهریور ۱۴۰۰) توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده و دفتر وی با هماهنگی تمامی نهادهای دولتی، قوای قضائیه و مقننه و سازمان‌های بین‌المللی بر روی اجرای آن کار کرده است.

هماهنگ‌کننده‌ی توصیه‌های بین‌المللی افزود: "در این کنفرانس، ۲۶۴ توصیه‌ی ارائه شده به عراق از سوی ۹۶ کشور در اوایل سال جاری در چارچوب 'بررسی دوره‌ای جهانی (UPR)' نیز تحلیل و بررسی خواهد شد که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ما را تشکیل می‌دهند."

این کنفرانس بر چندین محور مهم از جمله، عملکرد نهادها و حاکمیت قانون، اصلاحات در مؤسسات، حفاظت از آزادی‌های فردی و مقابله با تبعیض، اقدامات امنیتی و دسترسی به عدالت و خدمات اساسی.تمرکز خواهد کرد،