اربیل میزبان کنفرانس بررسی اجرای توصیههای بینالمللی حقوق بشر
کنفرانسی با حضور مقامات فدرال و دولت اقلیم کوردستان، نمایندگان سازمان ملل و دیپلماتها در اربیل برای بررسی نتایج اجرای توصیههای بیالمللی حقوق بشر در کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان برگزار میشود
امروز پنجشنبه، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱ آبان ۱۴۰۴)، کنفرانس "نتایج اجرای توصیههای بینالمللی در کابینهی نهم" در شهر اربیل برگزار میشود. این کنفرانس با مشارکت نهادهای داخلی و بینالمللی و با حضور مقامات عالیرتبهی دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان، نمایندگان سازمان ملل متحد، جامعهی مدنی و دیپلماتها برگزار میگردد.
دیندار زیباری، هماهنگکنندهی توصیههای بینالمللی، در این باره اظهار داشت: "هدف اصلی این کنفرانس، ارائهی نتایج اجرای 'طرح حقوق بشر دولت اقلیم کوردستان' در چهار سال گذشته است. در این کنفرانس، آخرین آمار و دادهها، پیشرفتها و چالشها مطرح خواهند شد."
وی همچنین اشاره کرد که طرح اقلیم در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ (۲۴ شهریور ۱۴۰۰) توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده و دفتر وی با هماهنگی تمامی نهادهای دولتی، قوای قضائیه و مقننه و سازمانهای بینالمللی بر روی اجرای آن کار کرده است.
هماهنگکنندهی توصیههای بینالمللی افزود: "در این کنفرانس، ۲۶۴ توصیهی ارائه شده به عراق از سوی ۹۶ کشور در اوایل سال جاری در چارچوب 'بررسی دورهای جهانی (UPR)' نیز تحلیل و بررسی خواهد شد که بخش عمدهای از فعالیتهای ما را تشکیل میدهند."
این کنفرانس بر چندین محور مهم از جمله، عملکرد نهادها و حاکمیت قانون، اصلاحات در مؤسسات، حفاظت از آزادیهای فردی و مقابله با تبعیض، اقدامات امنیتی و دسترسی به عدالت و خدمات اساسی.تمرکز خواهد کرد،