بزرگترین توسعه عملیاتی DNO در مدت بیش از دو سال در اقلیم کوردستان

اربیل (کردستان۲۴) - شرکت نروژی نفت و گاز – DNO، امروز پنجشنبه 10 دسامبر اعلام کرد که هفته آینده حفاری هشت حلقه چاه نفت جدید در میدان تاوکی در اقلیم کوردستان را آغاز خواهد کرد. این بزرگترین توسعه عملیاتی DNO از زمان اختلال در فعالیت‌های تولیدیش در بیش از دو سال پیش است.

این شرکت در بیانیه‌ای که امروز پنجشنبه در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، اعلام کرد که پس از یک توقف طولانی مدت مرتبط با تعلیق صادرات نفت کوردستان در سال ۲۰۲۳، اکنون قرار است عملیات حفاری کامل در استان دهوک از سر گرفته شود.

به گفته DNO، دو دکل حفاری بزرگ آن شرکت برای راه‌اندازی این عملیات جدید آماده شده‌اند. انتظار می‌رود حفاری تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد و این شرکت پیش‌بینی می‌کند که با راه‌اندازی چاه‌های جدید، ظرفیت تولید ۲۵ درصد افزایش یابد که معادل ۱۰۰ هزار بشکه اضافی در روز است.

شرکت نروژی اعلام کرد که مجموع تولید میدان نفتی تاوکی از ۵۰۰ میلیون بشکه فراتر رفته است و این جایگاه میدان را به عنوان یکی از پربازده‌ترین میدان‌های نفتی اقلیم کوردستان تقویت می‌کند.

بیژن مصور رحمانی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، گفت که اگرچه DNO در حال حاضر حدود ۸۰ هزار بشکه در روز تولید می‌کند، اما تجربه طولانی آن در تاوکی این اطمینان را تقویت می‌کند که پس از اتمام حفاری‌های جدید، تولید می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد.

رحمانی خاطرنشان کرد که برنامه‌های حفاری در سال ۲۰۲۳ پس از تعطیلی خط لوله صادرات نفت کوردستان متوقف شد، اما این شرکت اکنون پس از ازسرگیری صادرات، سرمایه‌گذاری را تسریع می‌کند.

صادرات نفت از اقلیم کوردستان، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۷ صبح، از طریق خط لوله کرکوک - جیحان، پس از توافق سه جانبه بین دولت فدرال عراق، دولت ‌اقلیم کوردستان و شرکت‌های نفتی بین‌المللی، از سر گرفته شد.

به این ترتیب روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام کوردستان توسط شرکت بازاریابی نفت عراق - سومو، به بازار عرضه می‌شود و درآمد حاصل از آن مستقیما به خزانه فدرال واریز می‌شود.

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده توسط کوردستان24، از زمان ازسرگیری صادرات، بیش از ۴ میلیون بشکه نفت از طریق بندر جیحان صادر شده است.

در حال حاضر، میادین کوردستان ۲۰۰ تا ۲۰۵ هزار بشکه در روز تولید می‌کنند که به طور کامل در چارچوب توافق جدید از طریق بندر جیحان صادر می‌شود.

با وجود چشم‌انداز تولید جدید، DNO خاطرنشان کرد که تاسیسات آن با تهدیدات امنیتی مداوم مواجه بوده‌اند. میدان تاوکی امسال سه بار توسط گروه‌های شبه‌نظامی مستقر در عراق، مورد حملات پهپادی قرار گرفت و خسارات مادی قابل توجهی به آن وارد شد.

DNO ASA که در سال ۱۹۷۱ تاسیس شد، در سراسر خاورمیانه، دریای شمال و آفریقا فعالیت می‌کند و از سال ۲۰۰۴ به طور ویژه در اقلیم کوردستان مشارکت عمیقی داشته است. نمونه فعالیتهای آن شامل طرحهایی در نروژ، امارات متحده عربی، ساحل عاج، هلند و یمن است.

این شرکت همزمان با آماده شدن برای آغاز جدیدترین مرحله حفاری، مجددا بر تعهد بلندمدت خود به بخش انرژی کوردستان تاکید کرد.

