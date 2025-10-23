دهها تن مواد نفتی و اسیدی به مسیر آبریز سد دوکان ریخته شده است
این اقدام فاجعهبار زیستمحیطی، با آغاز بارندگیها میتواند آب سد دوکان را مسموم کرده و زندگی ۵ میلیون نفر را به خطر اندازد
دهها تن باقیماندهی ترکیبات نفت سیاه یا اسید باتری خودرو به یک آبراه یا مسیر اصلی جمعآوری آب باران که به سد دوکان میریزد، تخلیه شده است. با اولین بارندگی امسال، این مواد میتوانند سد دوکان را مسموم کنند.
با همراهی افسری از پلیس جنگلبانی و محیط زیست شهرستان دوکان، از مکانی که ترکیبات نفت و اسید در آن رها شده است، بازدید کردیم. این فاجعهی زیستمحیطی در بیش از یک نقطه رخ داده است و در هر مکانی که این مواد تخلیه شده باشند، آب باران آنها را به داخل دریاچه سد منتقل خواهد کرد.
وهاب احمد، افسر پلیس جنگلبانی و محیط زیست دوکان، به کوردستان۲۴ گفت: «در صورت بارندگی، فاجعهای در سد دوکان رخ خواهد داد. علاوه بر آلودگی آب دریاچه، تمامی موجودات زندهی آن از بین خواهند رفت و نزدیک به ۵ میلیون نفر از آب آشامیدنی محروم میشوند، زیرا آب غیرقابل استفاده خواهد شد.»
ادارهی شهرستان دوکان در تلاش است تا با پوشاندن این مواد با خاک، مشکل را حل کند. اما غلظت و چگالی مادهی شیمیایی به حدی است که با گل و خاک مخلوط نمیشود و از نقاط دیگر دوباره به سطح میآید. پس از مخلوط کردن با خاک، قرار است این مواد بارگیری شده و از مسیر آبی برداشته شوند، پیش از آنکه باران ببارد و با آب سد دوکان مخلوط شود. همزمان، تحقیقات قانونی و نیروهای امنیتی برای یافتن عاملان این اقدام آغاز شده است.
معروف مجید، رئیس سازمان آینده برای حفاظت از محیط زیست، به کوردستان۲۴ گفت: «لازم است به شیوهی علمی مشخص شود که آیا این مواد نفت سیاه هستند یا باقیماندهی اسید، اما تاکنون این کار انجام نشده است. همچنین، بوی نامطبوعی از آن متصاعد میشود که در نفت سیاه وجود ندارد.»
سال گذشته، در پی آتشگرفتن یک تانکر و مخلوط شدن باقیماندهی نفت با آب رودخانهی زاب کوچک در ورودی دوکان، آب رودخانه برای مدت سه روز آلوده شد و توزیع آب از پروژهی آب کویه در فاصلهی دهها کیلومتری متوقف گردید. بدون شک، مخلوط شدن این حجم از باقیماندهی نفتی، مشکلات بزرگتری را برای آب سد دوکان ایجاد خواهد کرد.