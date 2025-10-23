رئیسجمهور ونزوئلا به آمریکا: لطفا جنگ دیوانهوار نه!
اربیل (کوردستان٢٤) – نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، روز پنجشنبه ۲۳ اکتبر، در حالی که تشدید عملیات نظامی ایالات متحده تنشها را به شدت افزایش داده است، علیه «جنگ دیوانهوار» درخواست کمک کرد.
اظهارات مادورو پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت در بحبوحه یک عملیات نظامی علیه آنچه واشنگتن قاچاقچیان مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام میداند، مجوز اقدام مخفیانه علیه این کشور آمریکای جنوبی را صادر کرده است.
مادورو در دیدار با اتحادیههای همسو با رهبر چپگرا به زبان انگلیسی گفت:«بله صلح، بله صلح برای همیشه، صلح برای همیشه. لطفا جنگ دیوانهوار نه!»
ایالات متحده هواپیماهای جنگی رادارگریز و کشتیهای نیروی دریایی را به عنوان بخشی از آنچه تلاشهای مبارزه با مواد مخدر مینامد، مستقر کرده است، اما هنوز شواهدی مبنی بر اینکه اهداف آن - هشت قایق و یک نیمهشناور - در حال قاچاق مواد مخدر بودهاند، منتشر نکرده است.
ترامپ روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، بار دیگر ارسال بمبافکنهای B-1B به ونزوئلا را تکذیب کرد، اما گفت:«ما از آنها راضی نیستیم. آنها زندانهای خود را به داخل کشور ما تخلیه کردهاند.»
رئیس جمهور گفت:«ما لزوما از کنگره که طبق قانون اساسی قدرت اعلام جنگ دارد، درخواست اعلام جنگ نخواهیم کرد... ما فقط افرادی را که وارد کشورمان میشوند، خواهیم کشت.»
طبق آمار خبرگزاری فرانسه بر اساس آمار ایالات متحده، حملات ایالات متحده که از ۲ سپتامبر آغاز شد، حداقل ۳۷ نفر را کشته است.
تنشهای منطقهای در نتیجه این عملیات شعلهور شده است و مادورو واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم متهم میکند.
اواخر پنجشنبه، دولت ترینیداد و توباگو - که درست در نزدیکی سواحل ونزوئلا واقع شده است - اعلام کرد که یک کشتی جنگی ایالات متحده از ۲۶ تا ۳۰ اکتبر در پایتخت آن پهلو خواهد گرفت.
وزارت امور خارجه ترینیداد اعلام کرد که یک واحد از تفنگداران دریایی ایالات متحده با نیروهای دفاعی آن رزمایش مشترک انجام خواهد داد.
دو نفر از کشتهشدگان حملات ایالات متحده اهل ترینیداد و توباگو بودند.
هفته گذشته، ترامپ گفت که مجوز اقدام مخفیانه سیا علیه ونزوئلا را صادر کرده و در حال بررسی حملاتی علیه کارتلهای مواد مخدر ادعایی، در خشکی است.
رئیس جمهور میلیاردر جمهوریخواه، مادورو را به رهبری یک کارتل مواد مخدر متهم میکند، اتهامی که رئیس جمهور ونزوئلا آن را رد میکند.
ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا، روز پنجشنبه گفت:"ما میدانیم که سازمان سیا در ونزوئلا حضور دارد... آنها ممکن است واحدهای وابسته به سیا را در عملیات مخفی مستقر کنند - من نمیدانم چند نفر - و هر تلاشی شکست خواهد خورد."
پادرینو در واکنش به استقرار نظامی ایالات متحده در کارائیب، بر رزمایشهای نظامی در امتداد سواحل ونزوئلا نظارت داشت.
کارشناسان، قانونی بودن استفاده از نیروی کشنده در آبهای خارجی یا بینالمللی علیه مظنونانی که رهگیری یا بازجویی نشدهاند را زیر سوال بردهاند.
ایافپی/ب.ن