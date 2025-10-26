مسرور بارزانی طرح دامداری و کشتارگاه میگَل را در اربیل افتتاح کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۲۶ اکتبر، طرح میگَل، یک مجتمع بزرگ دامداری و کشتارگاه در اربیل را افتتاح کرد و گامی جدید در جهت تقویت امنیت غذایی و پیشرفت بخشهای کشاورزی و صنعتی در منطقه برداشت.
نخست وزیر بارزانی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه، این طرح را "یک ابتکار مهم برای اقلیم کوردستان" توصیف کرد که خدمات ضروری را ارائه میدهد و کیفیت زندگی شهروندان را بالا میبرد.
بارزانی گفت:"خوشحالم که امروز در مراسم افتتاح طرح میگَل در کنار شما هستم. دیدن اینکه این طرح به دست مردم ما، با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته تهیه شده از خارج از میهن، مطابق با استانداردهای بینالمللی و به روشی مدرن ساخته شده، مایه خرسندی است."
وی تاکید کرد که این طرح با تضمین عرضه قابل اعتماد گوشت دام با کیفیت بالا و تولید محلی، نقش حیاتی در تامین نیازهای غذایی منطقه ایفا خواهد کرد. این مرکز تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت اقلیم کوردستان فعالیت میکند که رعایت تمام استانداردهای بهداشتی و ایمنی را تضمین میکند.
نخست وزیر اظهار داشت:«مصرفکنندگانی که محصولات محلی را از این طرح خریداری میکنند، میتوانند مطمئن باشند که دارای تائید کنترل کیفیت وزارت بهداشت است. تاکنون، شیوههای ناسالم تولید گوشت منجر به شیوع بیماریها شده است. این طرح تولید را متمرکز کرده و سلامت و ایمنی شهروندان را تضمین میکند.»
بارزانی همچنین از مدیریت و نیروی کار این طرح تقدیر و خاطرنشان کرد که این طرح تاکنون بیش از ۱۰۰۰ شغل ایجاد کرده و به عنوان الگویی برای سرمایهگذاریهای آینده بخش خصوصی در سراسر اقلیم کوردستان، عمل میکند.
وی گفت:«این ابتکار بخشی از تلاشهای مداوم ما برای حمایت و تسهیل رشد بخش خصوصی است. دولت به پشتیبانی لازم برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان با کارایی بیشتر ادامه خواهد داد.»
بارزانی با برجسته کردن تاثیر اقتصادی گستردهتر این طرح، گفت که مجتمع میگَل توانایی تامین تقاضای داخلی گوشت و حتی صادرات به بازارهای خارجی را دارد. او افزود که این طرح صنایع مرتبط، از جمله تولید خوراک دام، فرآوری چرم و استفاده از محصولات جانبی را تشویق میکند و به ایجاد شغل و تنوع اقتصادی بیشتر کمک میکند.
نخست وزیر در پایان گفت:«با طرحهایی از این دست، ما زیرساختهای اقتصادی اقلیم کوردستان را تقویت کرده و امنیت غذایی مردم خود را تضمین میکنیم.»
طرح میگَل یکی از جدیدترین دستاوردهای دولت اقلیم کوردستان در راستای توسعه کشاورزی و صنعتی از طریق مشارکت بخش خصوصی و بهترین شیوههای بینالمللی است.
ب.ن