1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – داده‌های ردیابی پرواز نشان داد که امروز دوشنبه ۲۷ اکتبر، دو بمب‌افکن B-1B بر فراز دریای کارائیب در سواحل ونزوئلا پرواز کردند که سومین نمایش قدرت هواپیماهای نظامی ایالات متحده در هفته‌های اخیر بود.

پرواز این بمب‌افکن‌های مافوق صوت دوربرد در حالی انجام می‌شود که واشنگتن در حال انجام یک عملیات نظامی علیه قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه است و نیروهایی را مستقر کرده که این نگرانی را در کاراکاس ایجاد کرده که تغییر رژیم، هدف نهایی آن است.

داده‌های وبسایت ردیابی Flightradar24 نشان داد که این دو بمب‌افکن - که از پایگاهی در ایالت داکوتای شمالی در شمال ایالات متحده برخاستند - قبل از ناپدید شدن از دید، به موازات ساحل ونزوئلا پرواز کردند.

این اتفاق پس از پرواز دیگری در نزدیکی ونزوئلا توسط حداقل یک بمب‌افکن B-1B در هفته گذشته، و پرواز دیگری توسط چندین بمب‌افکن B-52 در هفته قبل از آن رخ داد.

ایالات متحده همچنین به گروه ضربت ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد دستور داده است تا به آمریکای لاتین اعزام شود، 10 فروند هواپیمای جنگی رادارگریز اف-35 را در پورتوریکو مستقر کرده است و در حال حاضر هفت کشتی نیروی دریایی ایالات متحده در کارائیب به عنوان بخشی از آنچه تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر می‌نامد، دارد.

نیروهای واشنگتن از اوایل سپتامبر به حداقل 10 کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر - نُه قایق و یک کشتی نیمه‌غواصی - حمله کرده‌اند که بر اساس آمار ایالات متحده، حداقل 43 نفر را کشته است.

اما ایالات متحده هنوز شواهدی مبنی بر اینکه کشتی‌هایی که هدف قرار داده برای قاچاق مواد مخدر استفاده شده‌اند، منتشر نکرده است.

در نتیجه این عملیات و افزایش حضور نظامی همراه آن، تنش‌های منطقه‌ای شعله‌ور شده است، و ونزوئلا ایالات متحده را به توطئه برای سرنگونی رئیس جمهور نیکولاس مادورو متهم می‌کند، که واشنگتن را به "جنگ‌افروزی" متهم کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن