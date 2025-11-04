دولت اقلیم کوردستان در پنج سالِ گذشته با جذبِ ۲۴.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ۵۹۶ پروژه‌ی مختلف، صدها هزار فرصتِ شغلی ایجاد کرده و به سمتِ توسعه‌ی اقتصادی گام برداشته است

اقتصادِ اقلیم کوردستان در حالِ حاضر در مرحله‌ی رشدِ سریع قرار دارد و به سوی استقلالِ بیشتر گام برمی‌دارد. فرصت‌ها گسترش یافته و فرصت‌های شغلیِ بیشتری ایجاد شده است.

این پیشرفت‌ها نتیجه‌ی سیاست‌های کابینه‌ی نهمِ دولت اقلیم کوردستان است که اهمیتِ زیادی به متنوع‌سازیِ اقتصادی و بخشِ سرمایه‌گذاری داده است.

جذب سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی پروژه‌ها

در طولِ پنج سالِ گذشته، دولت اقلیم کوردستان تسهیلاتِ قابلِ توجهی برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده که منجر به جذبِ مجموعِ ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است. این مبلغ در ۵۹۶ پروژه‌ی مختلف در ۱۲ بخشِ اصلی هزینه شده است.

بر اساسِ آمارها، توزیعِ پروژه‌ها به شرحِ زیر بوده است:

-تجارت: ۱۵۴ پروژه

-صنعت: ۱۴۹ پروژه

-گردشگری: ۸۰ پروژه

-مسکن: ۶۲ پروژه

-آموزش: ۵۳ پروژه

-بهداشت: ۳۵ پروژه

-کشاورزی: ۲۴ پروژه

-ورزش: ۱۵ پروژه

-مشترک و خارجی: ۱۱ پروژه

-خدمات: ۸ پروژه

-هنر: ۳ پروژه

-بانک‌ها: ۲ پروژه

ایجاد فرصت‌های شغلی

این حرکتِ اقتصادی تأثیرِ مستقیمی بر ایجادِ فرصت‌های شغلی داشته است. از طریقِ بخشِ سرمایه‌گذاری، ۱۴۰ هزار فرصتِ شغلی و از طریقِ کارخانه‌های صنعتی، بیش از ۱۸ هزار فرصتِ شغلی فراهم شده است. همچنین، ۸,۱۳۶ جوان از صندوقِ حمایت از پروژه‌های کوچکِ جوانان بهره‌مند شده‌اند. با این حساب، مجموعِ تعدادِ کارگرانِ داخلی و خارجی در این پروژه‌ها به ۲۰۵ هزار نفر رسیده است.

چشم‌انداز آینده

دولت اقلیم کوردستان تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری ستونِ اصلیِ پیشرفتِ اقتصادی است و کار بر روی تقویتِ زیرساخت‌های اقتصادی و افزایشِ مشارکتِ بخشِ خصوصی ادامه خواهد یافت، با هدفِ ساختنِ کوردستانی آبادتر و قوی‌تر.