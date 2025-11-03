مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در مراسم افتتاحیه‌ی پروژه‌ی دو بانده‌ی حاجی عمران، بر اهمیت تاریخی و اقتصادی این مسیر و نقش آن در تقویت روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، پروژه‌ی دو بانده‌ی حاجی عمران را افتتاح و طی سخنانی به اهمیت این پروژه پرداخت. این مسیر که به صورت مدرن و منظم احداث شده، قرار است در خدمتِ شهروندان قرار گیرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در سخنرانی خود به مناسبت افتتاح این پروژه، اظهار داشت:

"به نام خداوند بزرگ و مهربان

واقعاً بسیار خوشحالم که از حاجی عمران بازدید می‌کنم، که زمانی پایتختِ انقلاب ایلون بود، یادگارِ بارزانی فقید است، و جایگاهِ آن پیشمرگه‌های قهرمانی است که اکنون ما حاصلِ تلاش‌هایشان را می‌بینیم و در سایه‌ی زحمت و فداکاریِ آن پیشمرگه‌های قهرمان، اکنون کوردستانی آزاد داریم.

جای خوشحالی است که امروز اینجا هستیم برای افتتاحِ بخشی از این جاده که به شیوه‌ای مدرن و منظم ساخته شده و در خدمتِ همه‌ی شهروندان قرار گرفته است. بی‌گمان مردمِ این منطقه شایسته‌ی خدمتی بسیار بیشتر از این هستند. هر آنچه از دستِ دولت برآید، بر اساسِ امکانات، در خدمتِ شما خواهیم بود و این توسعه و پیشرفتِ کشورمان را ادامه خواهیم داد.

اینجا مکانی مهم است، زیرا دروازه‌ای نیز با کشورِ همسایه‌ی ما، جمهوری اسلامی ایران، است که لازم است ما به این روابط اهمیت دهیم و برای ترددِ شهروندان نیز تسهیلات فراهم کنیم و از نظرِ بازرگانی نیز برای ما مهم است که تجارت با کشورهای همسایه را توسعه دهیم. امیدوارم این جاده و همه‌ی کارها و خدماتِ دولت اقلیم کوردستان بار دیگر در خدمتِ شهروندان قرار گیرد و معیشتِ مردمِ کوردستان و سلامتی و سرافرازیِ شما وظیفه‌ی ما و آرزوی ماست.

امیدوارم همواره برای شما مبارک باشد، کوردستان روز به روز موفق‌تر باشد، رشدِ بیشتری به خود ببیند، شما همواره سالم و سلامت باشید، کشورمان همواره آباد باشد. بسیار بسیار سپاسگزارم."