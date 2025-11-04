برنجِ امسالِ آکره «درجه یک» است و به آمریکا صادر میشود
با آغاز فصل برداشت برنج در شهرستان آکره، بازار این محصول محلی رونق چشمگیری یافته و تقاضا برای آن در داخل و خارج از کشور افزایش یافته است
بر اساس اطلاعات ادارهی کشاورزی آکره، امسال نزدیک به ۸ هزار دونم زمین به کشت برنج اختصاص یافته و پیشبینی میشود محصول آن به بیش از ۱۰ هزار تن برسد. این در حالی است که سال گذشته به دلیل کمآبی، سطح زیر کشت برنج کمتر بود.
رضوان رمضان، صاحب یک کارخانهی سفید کردن برنج، میگوید: «حدود ۲۰ روز است که کشاورزان محصولات خود را میآورند و ما آنها را سفید میکنیم. برنجِ امسال در مقایسه با سالهای گذشته بسیار بهتر و خوشطعمتر است و کیفیتِ بالاتری دارد.»
این افزایش تقاضا تنها به بازارهای داخلی محدود نمیشود؛ بازرگانان فاش میکنند که درخواستها از کشورهای خارجی نیز برای خرید برنجِ آکره افزایش یافته است. ابراهیم غفور، یکی از بازرگانان، اظهار داشت: «برنجِ آکره یکی از بهترین انواع برنج است و اکنون نه تنها در سلیمانیه، اربیل و دهوک، بلکه تا بغداد نیز ارسال میشود. حتی از آمریکا نیز تقاضا داشتهایم و برای خارج از کشور نیز صادر کردهایم.»
مصطفی محمد، کشاورزِ منطقه، بیان میکند که بازار برنجِ امسال بسیار بهتر از سال گذشته است. او میگوید: «سال گذشته قیمت برنجِ ۶ ماهه بین ۴۷ تا ۴۸ هزار دینار بود، اما امسال قیمت آن در حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار دینار است.» تفاوت قیمتها بر اساس نوع برنج متغیر است و در حال حاضر بین ۲۵۰۰ تا ۶۰۰۰ دینارِ عراقی برای هر کیلوگرم است.
برنجِ منطقهی آکره به دلیل رنگ، طعم و بوی خوشِ خود، شهرتِ ویژهای دارد و با انواع دیگر برنج در اقلیم کوردستان و عراق متفاوت است. این ویژگیها باعث شده است که سالانه تقاضای زیادی برای آن وجود داشته باشد و به یکی از محصولات راهبردی منطقه تبدیل شود.