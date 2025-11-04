وزیر امور مهاجران لبنان: دیپلماسی با اسرائیل بهترین گزینه است
وزیر امور مهاجران لبنان، تأکید کرد که دیپلماسی پس از رویارویی نظامی که خسارت سنگینی به کشور وارد کرده، ضرورتی انکارناپذیر است و بهترین راهحل در قبال اسرائیل است
کمال شحاده، وزیر امور مهاجران لبنان، تأکید کرد که دیپلماسی پس از رویارویی نظامی که خسارت سنگینی به کشور وارد کرده، ضرورتی انکارناپذیر است. او روز دوشنبه، ۴ نوامبر (۱۳ آبان)، در گفتوگو با العربیه افزود که گزینهی دیپلماتیک در قبال اسرائیل، بهترین راهحل است.
شحاده همچنین تصریح کرد که ارتش، تمام وظایفِ خود را برای انحصارِ سلاح در دستِ دولت انجام میدهد و هیچ تعللی در اجرای توافقِ آتشبس وجود ندارد. این وزیر اعلام کرد که همه در انتظار گزارشِ دوم ارتش دربارهی انحصارِ سلاح هستند و توضیح داد که لبنان به این وضعیت رسیده، زیرا شرایطِ کشور عادی نیست.
شحاده دربارهی مرزها نیز گفت که ارتش، کنترلِ کامل بر مناطقِ مرزی ندارد و این پرونده همچنان در ابتدای راه است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، روز دوشنبه تأکید کرد کشور راهی جز مذاکره ندارد. عون در دیدارهایی در کاخِ ریاستجمهوری گفت: «در سیاست سه ابزارِ کار وجود دارد: دیپلماسی، اقتصاد و جنگ. وقتی جنگ ما را به هیچ نتیجهای نمیرساند، چه باید کرد؟ پایانِ هر جنگی در جهان، مذاکره بوده و مذاکره با دوست یا متحد انجام نمیشود، بلکه با دشمن صورت میگیرد.»
در همین حال، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز یکشنبه با هشداری جدید به لبنان، حزبالله را متهم کرد که «با آتش بازی میکند» و مقاماتِ لبنانی را به تعلل متهم ساخت. کاتس همچنین تأکید کرد که دولتِ لبنان باید به تعهداتِ خود عمل کند، سلاحِ حزبالله را جمعآوری و این گروه را از جنوب خارج کند. او تأکید کرد که «اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ تهدیدی علیه ساکنانِ شمال ایجاد شود» و نیروهای اسرائیلی اجرای حداکثری اقدامات در لبنان را تعمیق خواهند بخشید.
از سوی دیگر، یک مقامِ اسرائیلی به العربیه گفت ارزیابیهای جدی وجود دارد مبنی بر اینکه حزبالله شروع به بازسازی توانمندیهای خود کرده و موفق شده صدها موشکِ کوتاهبرد را از سوریه قاچاق کند. او افزود که اسرائیل پیامی به طرفِ لبنانی داده مبنی بر اینکه در صورتِ عدمِ خلع سلاحِ حزبالله، ممکن است بار دیگر حومهی جنوبی بیروت را هدف قرار دهد.
اسرائیل طی دورهی گذشته بارها دربارهی بازسازی توانِ حزبالله در جنوب هشدار داده و حملاتِ خود را به مناطقِ مختلف در جنوب و شرقِ لبنان افزایش داده و مدعی شده که مواضعِ حزبالله را هدف قرار میدهد.
همچنین گدعون ساعر، وزیر خارجهی اسرائیل، پنجشنبهی گذشته مدعی شد که حزبالله «تلاشهایش برای بازسازی توانِ نظامی و تسلیحاتی را تشدید کرده» و تأکید کرد که تلآویو «هرگز دست روی دست نخواهد گذاشت.»
در همین حال، تام باراک، فرستادهی آمریکا، از مقاماتِ لبنانی خواست با طرفِ اسرائیلی وارد مذاکره شوند و به توافقی برسند که بحران را به شکلِ بنیادین حل کند و به توافقِ صلحِ احتمالی میان دو طرف اشاره داشت.
در مقابل، نهادِ ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد که آمادهی مذاکره با اسرائیل است، اما در عین حال طرفِ اسرائیلی را متهم کرد که با حملاتِ هوایی تقریباً روزانه، از پذیرشِ مذاکره خودداری میکند.