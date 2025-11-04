گروه حوثی اعلام کرد که دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، حمایت‌های بهداشتی خود را از بیشتر مناطق تحت کنترل این گروه در شمال یمن متوقف کرده‌اند

«کمیسیون ملی حقوق بشر» وابسته به حوثی‌ها امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو سازمان «بهداشت جهانی» و «یونیسف» تصمیم گرفته‌اند کمک‌های بهداشتی خود را در بیشتر مناطق تحت کنترل این گروه متوقف کنند.

در بیانیه‌ای که خبرگزاری «سبا» وابسته به حوثی‌ها منتشر کرد، آمده است این اقدام «بیش از ۲ هزار واحد درمانی و ۷۲ بیمارستان را در معرض تعطیلی قرار می‌دهد و همچنین باعث توقفِ تأمینِ سوخت، اکسیژن، دارو و محلول‌های پزشکی و تعلیقِ برنامه‌های تغذیه‌ی درمانی برای صدها هزار کودک و زن خواهد شد، علاوه بر آن برنامه‌های مبارزه با بیماری‌های واگیردار نیز متوقف می‌شود.»

این کمیسیون از دو سازمانِ بین‌المللی خواست «موضعِ خود را فوراً بازنگری کرده و ارائه‌ی کمک‌های بهداشتی را بدونِ هیچ‌گونه تأخیر یا شرطِ سیاسی از سر گیرند تا استمرارِ خدماتِ درمانی و زندگی شایسته برای شهروندان تضمین شود.»

این در حالی است که شبه‌نظامیانِ حوثی حدود ۵۹ نفر از کارکنانِ سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن را به طورِ خودسرانه در بازداشت نگه داشته‌اند. برخی از آن‌ها سال‌هاست در زندان هستند. این گروه با وجودِ تمامی تلاش‌ها و درخواست‌های بین‌المللی و سازمان ملل، از آزادسازی آن‌ها خودداری می‌کند.

منابعِ رسانه‌ای گزارش داده‌اند که حوثی‌ها پرونده‌ی تعدادی از این کارمندانِ بازداشت‌شده را به دادستانی ارجاع داده‌اند تا برای محاکمه آماده شوند. شبه‌نظامیانِ حوثی این کارکنانِ سازمان‌های بین‌المللی را به جاسوسی و ارتباط با حمله‌ی هوایی اسرائیل که به کشته شدنِ اکثرِ اعضای دولتِ غیررسمی حوثی‌ها در اوتِ گذشته (مرداد ماه) انجامید، متهم می‌کنند.