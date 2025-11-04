مسیحیان دهوک حمایت خود را از لیست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان اعلام کردند

مسیحیان استان دهوک در روستای بادرش، حمایت قاطع خود را از لیست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان برای انتخابات پیش‌رو اعلام کردند

1 ساعت پیش

مسیحیان استان دهوک در روستای بادرش از توابع بخش سرسنگ، حمایت قاطع خود را از لیست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان برای انتخابات پیش‌رو اعلام کردند.

زیاد بادرشی، مختارِ روستای بادرش، به کوردستان۲۴ گفت که رابطه‌ای تاریخی و عمیق میان مسیحیان و پارت دموکرات کوردستان وجود دارد. او افزود: «از ابتدا تا کنون، ما با پارت دموکرات بوده‌ایم، زیرا این حزب همواره به ما مسیحیان خدمت کرده، یاورمان بوده و از ما پشتیبانی کرده است.»

دیگر شهروندانِ مسیحی منطقه نیز همین دیدگاه را دارند و می‌گویند که پارت دموکرات کوردستان همواره حافظِ حقوق و آزادی‌های آن‌ها بوده و زندگی آرام و باثباتی را برایشان فراهم کرده است.

شمسون خیبیاس شابه، یکی از شهروندان، گفت: «بودن و ماندنِ ما در این منطقه به وجودِ همسایگانِ کوردِ ما وابسته است و این نشان می‌دهد که ما و کوردها می‌توانیم در کنارِ یکدیگر زندگی کنیم و سرنوشتِ مشترکی داریم.»

سهیره مینا حنا، یکی دیگر از شهروندانِ مسیحی، بیان کرد که احترامِ زیادی از سوی کوردها دریافت کرده‌اند و هیچ مشکلِ قومیتی با آن‌ها نداشته‌اند. او همچنین گفت: «پدرم عضوِ پارت دموکرات بود و به کوردایتی اعتقاد داشت، ما نیز بر همین راه و روش ادامه خواهیم داد.»

بیش از ۵۰ هزار مسیحی در استان دهوک ساکن هستند و دولتِ اقلیم کوردستان، نزدیک به ۱۰۰ کلیسا و مکانِ مذهبی برای آن‌ها ساخته است. مسیحیانِ دهوک تأکید می‌کنند که در انتخابات به لیست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان رأی خواهند داد، زیرا آن را حافظِ حقوقِ خود در سطحِ اقلیم کوردستان و عراق می‌دانند.