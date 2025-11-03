مسرور بارزانی جادهی دوطرفهی حاجیعمران را افتتاح کرد؛ بخشی از برنامهی توسعهی سوران
نخستوزیر اقلیم کوردستان با اشاره به اهمیت راهبردی این جادهی بینالمللی، بر تداوم پروژههای عمرانی در منطقهی سوران تأکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، پروژهی جادهی دوطرفهی حاجیعمران را افتتاح کرد.
پس از افتتاح این جاده، مسرور بارزانی در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که با وجود موقعیت دشوار و دورافتادهی این منطقه، جادهی حاجیعمران یک مسیر بینالمللی مهم است و از این رو توجه به آن ضروری بود. وی افزود که این پروژه بخشی از برنامهی دولت اقلیم کوردستان برای ادارهی مستقل سوران است. نخستوزیر اقلیم کوردستان ضمن قدردانی از شرکت مجری پروژه که توانست آن را به بهترین شکل ممکن به اتمام رسانده و در خدمت شهروندان قرار دهد، گفت: «انشاءالله پروژههای دیگری نیز در دست اجرا هستند که پس از تکمیل، با هم از آنها بازدید خواهیم کرد.»
افتتاح پل راهبردی دروازهی سوران
این در حالی است که پیش از این، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان ۱۴۰۴)، پل راهبردی دروازهی سوران را افتتاح کرده بود. این پروژه که یک سال زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده، بلندترین پل در اقلیم کوردستان محسوب میشود و به منظور خدمترسانی به مسافران و رهگذران منطقه به بهرهبرداری رسید.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در سخنرانی خود اظهار داشت: «این پروژه بخشی از طرحهای دولت اقلیم کوردستان برای توسعهی راهها و بهبود ترافیک در شهرهاست تا هم گردشگران بتوانند بیشتر از این منطقهی بسیار جذاب بازدید کنند و هم مردم ما بتوانند بهتر از این جادهها بهرهمند شوند و ایمنی آنها نیز در این سطح بالا که ساخته شده، تأمین گردد. این واقعاً مایهی افتخار است و من از شرکت مجری قدردانی میکنم و امیدوارم همیشه موفق باشند.»
وی همچنین از شهروندان خواست تا به دستورالعملهای وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان و پلیس راهنمایی و رانندگی توجه کرده و ایمنی خود و دیگران را در نظر بگیرند. مسرور بارزانی در پایان سخنانش بر لزوم حفاظت از محیط زیست کشور تأکید کرد.