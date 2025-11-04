مسرور بارزانی و عثمان بایدەمیر روند صلح در ترکیه را بررسی کردند
نخستوزیر اقلیم کوردستان و سیاستمدار کورد، عثمان بایدەمیر، در اربیل دیدار و دربارهی وضعیتِ کلیِ کوردستان، منطقه و روندِ صلح در ترکیه گفتوگو کردند
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آبان ۱۴۰۴)، در اربیل میزبان عثمان بایدەمیر، شخصیت و سیاستمدار برجستهی کورد و نمایندهی پیشینِ پارلمان ترکیه بود.
در این دیدار، طرفین به بررسی وضعیتِ کلیِ کوردستان و منطقه و همچنین گامهای مربوط به روندِ صلح در ترکیه پرداختند.