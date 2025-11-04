باغچهلی خواستار دیدار با اوجالان و آزادی دمیرتاش شد
دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، مجدداً خواستار دیدار یک کمیسیون صلح پارلمانی با عبدالله اوجالان و آزادی صلاحالدین دمیرتاش شد
دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) ترکیه، روز سهشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آبان ۱۴۰۴)، در نشست فراکسیون حزبش در پارلمان این کشور، به روند جدید صلح و آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پکک) و صلاحالدین دمیرتاش، همرئیس پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP) پرداخت.
باغچهلی در خصوص دیدار کمیسیون پارلمانی ترکیه با عبدالله اوجالان اظهار داشت: «کمیسیونی که توسط پارلمان تشکیل شده، وظایف خود را به خوبی انجام میدهد و به مراحل پایانی نزدیک میشود. من بار دیگر درخواست میکنم که هیئتی از این کمیسیون به امرالی سفر کرده و به سخنان بنیانگذار این سازمان گوش فرا دهد. ما به عنوان حزب حرکت ملی آمادهایم در این هیئت مشارکت کنیم.»
وی همچنین افزود: «در آخرین تحولات، پکک یک گروه مسلح خود را از داخل مرزهای کشورمان خارج کرده است که نشان میدهد این روند به صورت مثبت پیش میرود. مایلم تاکید کنم که در مورد روند "ترکیهی بدون ترور"، هیچ اختلافی بین اجزای ائتلاف جمهور وجود ندارد.»
باغچهلی خواستار آزادی دمیرتاش شد و تاکید کرد که آزادی وی به نفع ترکیه خواهد بود. او گفت: «روند "ترکیهی بدون ترور" که آغاز کردهایم، زمینهساز برادری ملی کورد و ترک تا ابد خواهد شد. میبینیم که برخی طرفهای غیرمسئول میخواهند این روند را مختل کنند، اما هرگز موفق نخواهند شد. برخی رسانهها میخواهند نشان دهند که بین دمیرتاش و اوجالان بر سر این روند اختلاف وجود دارد، ما میدانیم که آنها به چه کسانی خدمت میکنند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دادگاه حقوق بشر اروپا، درخواست ترکیه برای بازنگری در حکم این دادگاه مبنی بر آزادی صلاحالدین دمیرتاش را رد کرده است. در همین راستا، حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM Parti) اعلام کرده است که با توجه به احکام دادگاه، دمیرتاش و یارانش باید بدون تاخیر آزاد شوند و تاکید کرده که دیگر هیچ بهانهای برای ادامه این بیقانونی وجود ندارد. دمیرتاش نیز پس از این تصمیم اظهار امیدواری کرده است که هر گامی که برداشته میشود، به صلح، آرامش و رفاه کمک کند و آرزو کرده است که بتواند آزادانه به میان شهروندان بازگردد.
دیدار هیئت حزب دموکراتیک خلقها با اوجالان
هیئت حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM Parti) عصر روز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، در امرالی با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پکک) دیدار کرد. این هیئت صبح روز سهشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آبان ۱۴۰۴)، نتایج این دیدار را در بیانیهای به اطلاع عموم رساند.
بر اساس این بیانیه، دیدار هیئت حزب دموکراتیک خلقها و اوجالان «بسیار مثبت» بوده و حدود سه ساعت به طول انجامیده است. همچنین اشاره شده که دو طرف دربارهی چندین موضوع گفتگو کردهاند که مهمترین آنها، آخرین تحولات مربوط به روند جدید صلح در شمال کوردستان و ترکیه بوده است.
هیئت امرالی چندین نکتهی مهم را مطرح کرد که در آنها بر راهحل مسالمتآمیز مسئلهی کورد و تقویت روابط بین کوردها و ترکها تاکید شده است. این هیئت خاطرنشان کرد که برای پیشبرد روند صلح، باید اهمیت بیشتری به جنبههای تاریخی و جامعهشناختی داده شود. در این چارچوب، به رابطهی بین ملتهای کورد و ترک به عنوان دو ستون هزارسالهی منطقه اشاره و تاکید شد که این رابطهی تاریخی باید برای ساختن آیندهای مشترک تقویت شود.
هیئت تاکید کرد که گامها باید به گونهای باشند که راهحلهای مشکلات کنونی را نیز در بر گیرند و راه را برای یک راهحل جامع هموار سازند. همچنین خواستار آن شد که مسئلهی کورد با تمام ابعادش در چارچوب قوانین جمهوری ترکیه جای گیرد. برای این منظور، پیشنهاد ایجاد یک روند گذار قوی ارائه شده است که به عنوان پایهای برای راهحلهای قانونی و قانون اساسی عمل کند. این گام برای تقویت جمهوری دموکراتیک و تضمین حقوق ضروری دانسته شده است.
دیدار اردوغان و هیئت حزب دموکراتیک خلقها
در چارچوب تلاشها برای حل مسئلهی کورد، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، برای سومین بار از هیئت «امرالی» حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM Parti) استقبال کرد. این دیدار در کاخ ریاستجمهوری در آنکارا برگزار شد و در آن آخرین تحولات روند صلح و گامهای آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هیئت حزب دموکراتیک خلقها، متشکل از پروين بولدان و میتحات سانجار، پس از این دیدار در بیانیهای اعلام کرد که «ارزیابی دقیقی» از مرحلهی کنونی روند صلح و جامعهی دموکراتیک انجام داده و دیدگاهها و توصیههای خود را ارائه کرده است. آنها همچنین تاکید کردند که با اردوغان به «درک مشترک و اجماع» بر سر گامهایی که باید برای پیشبرد «سریعتر و موثرتر» این روند برداشته شود، دست یافتهاند.
واکنش مقامات پکک به اعلام تصمیم
این تحولات در حالی رخ میدهد که در روزهای اخیر، حزب کارگران کوردستان (پکک) در اقدامی تاریخی، خروج نیروهای خود را از خاک ترکیه اعلام کرد. این تصمیم پس از دوازدهمین کنگرهی پکک اتخاذ شد که در آن، تصمیم به انحلال سازمانی و پایان دادن به مبارزهی مسلحانه گرفته شد.
هاکان فیدان، وزیر خارجهی ترکیه، روز یکشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۱ آبان ۱۴۰۴)، وارد بغداد شد و در یک کنفرانس مطبوعاتی، از این اقدام پکک استقبال کرد و تاکید کرد که از دیدگاه آنها، این تصمیم «مثبت و بسیار بسیار مهم» است. وی همچنین گفت: «آرزو و انتظار ما این است که این سازمان، مشابه ترکیه، در عراق نیز به فعالیتهای مسلحانه و عملیات خود پایان دهد.»
فیدان از پکک خواست تا نیروهای خود را از تمام مناطقی که در عراق و سوریه تحت کنترل دارد، خارج کند و تاکید کرد که «پایان یافتن فعالیتهای پکک در سوریه، عراق و ایران مهم است.»
در خصوص هماهنگی با دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق در مورد روند صلح، هاکان فیدان اظهار داشت: «هم بغداد و هم اربیل، از نزدیک با ما همکاری میکنند.»