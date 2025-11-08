حذف چهار صفر از پول ملی ایران تایید شد
شورای نگهبان مصوبهی حذف چهار صفر از پول ملی ایران را تایید کرد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحهی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور خبر داد که با ابلاغ آن، فرآیند حذف چهار صفر از واحد پول ملی رسماً آغاز خواهد شد.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۸ نوامبر (۱۷ آبان) اعلام کرد که مصوبهی حذف چهار صفر از پول ملی ایران به تایید این نهاد جمهوری اسلامی رسیده است. او افزود که با ابلاغ این مصوبه، فرآیند اجرایی آن آغاز خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به لایحهی اصلاح بند "الف" مادهی ۵۸ قانون بانک مرکزی ایران که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، اظهار داشت که این مصوبه "با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی" شناخته نشده است.
طحان نظیف در ادامه توضیح داد: «با ابلاغ این قانون، فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی رسماً آغاز خواهد شد. یک دورهی گذار چندساله برای اجرای این مصوبه پیشبینی شده که باید تمهیدات لازم برای آن فراهم شود و در طول این مدت نیز اطلاعرسانیهای ضروری انجام خواهد شد.»
پیشینهی تصویب و وضعیت اقتصادی
مجلس شورای اسلامی اواسط ماه اکتبر گذشته (مهرماه)، پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحهی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران را تصویب کرده بود.
ایران، با وجود برخورداری از منابع سرشار طبیعی از جمله نفت و گاز، در سالیان اخیر با چالشهای اقتصادی جدی، از جمله تورم بالا و ضعف واحد پولی خود مواجه بوده است. نشریات معتبری همچون فوربس و اکونومیست، ریال ایران را در ردهی ضعیفترین واحدهای پولی جهان قرار دادهاند.
بر اساس جدول ردهبندی ضعیفترین واحدهای پولی دنیا که بر مبنای تعداد واحدهای ارز دریافتی در ازای یک دلار آمریکا تنظیم میشود، ریال ایران حتی از واحدهای پولی کشورهایی نظیر ویتنام، لائوس، سیرالئون، گینه و ماداگاسکار نیز ضعیفتر است.