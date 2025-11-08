حمایت از آموزش کوردی در کرکوک؛ تقدیر از بیش از ۶۰۰ معلم داوطلب
دولت اقلیم کوردستان و پارت دموکرات کوردستان بر تداوم پشتیبانی از آموزش کوردی در کرکوک تأکید کردند؛ بیش از ۶۰۰ معلم داوطلب در مراسمی ویژه مورد تقدیر قرار گرفتند.
در مراسمی که به منظور حمایت از آموزش کوردی در شهر کرکوک برگزار شد، از بیش از ۶۰۰ معلم داوطلب تقدیر به عمل آمد. این رویداد بر اهمیت تداوم آموزش کوردی در این شهر و تلاشهای مستمر دولت اقلیم کوردستان و پارت دموکرات کوردستان برای پشتیبانی از این بخش تأکید کرد.
کامران علی، مدیر آموزش کوردی در کرکوک، در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «از سال ۲۰۰۳ میلادی، دولت اقلیم کوردستان به طور پیوسته از آموزش کوردی در کرکوک حمایت کرده است.» وی افزود که بدون پشتیبانیهای دولت اقلیم، آموزش کوردی نمیتوانست به این شکل روی پای خود بایستد.
علی با اشاره به رشد چشمگیر این بخش، گفت: «تعداد مدارس کوردی از یک مدرسه به ۵۵۸ مدرسه افزایش یافته و بیش از ۱۰۰ هزار دانشآموز را در خود جای داده است.» وی همچنین توضیح داد که دولت اقلیم از هر نظر، از جمله تأمین تجهیزات، پرداخت حقوق و بودجه، به این بخش کمک کرده است. در سال جاری، بیش از ۱۱۰۰ معلم به صورت قراردادی استخدام شده و نزدیک به یک میلیون جلد کتاب درسی تأمین شده است.
مدیر آموزش کوردی در کرکوک، تصمیم نخستوزیر اقلیم کوردستان مبنی بر تخصیص زمین به ۵ هزار و ۸۴۱ معلم و کارمند آموزش کوردی را «تاریخی» خواند.
پشتیبانی پارت دموکرات کوردستان
رشاد فقی علی، مسئول منطقهای معلمان پارت دموکرات کوردستان در کرکوک، از مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، به دلیل پشتیبانیهای مستمرش قدردانی کرد و گفت: «امروز هدیهی ویژهی ایشان را به بیش از ۶۰۰ معلم داوطلب رساندیم.» وی همچنین تأکید کرد که پارت دموکرات کوردستان همواره حامی آموزش کوردی در کرکوک بوده و خدمت به معلمان را وظیفهی خود میداند.
فقی علی افزود: «این تقدیر در حالی صورت میگیرد که آموزش کوردی در کرکوک با چالشهای متعددی از جمله کمبود ساختمان مدارس و تأخیر در پرداخت حقوق معلمان روبرو است. با وجود این موانع، تلاشها برای حفظ و توسعهی آموزش کوردی در این شهر چندملیتی ادامه دارد.» وی همچنین خاطرنشان کرد که پارت دموکرات همواره از آموزش کوردی در کرکوک حمایت کرده و خود را صاحب این شهر میداند و به همهی بخشها، به ویژه بخش آموزش، اهمیت میدهد.